La existencia del Planeta Nueve se descarta en el 80% del cielo

La existencia de un hipotético noveno planeta en los confines del Sistema Solar ha sido descartada en casi el 80 por ciento del cielo en un estudio con el observatorio astronómico Pan-STARSS.

Pan-STARRS, que significa Telescopio de reconocimiento panorámico y sistema de respuesta rápida, es un sistema colaborativo de observación astronómica ubicado en el Observatorio Haleakala y operado por el Instituto de Astronomía de la Universidad de Hawai. Para el nuevo estudio, los investigadores utilizaron datos del sondeo DR2 (Data Release 2) con el objetivo de limitar la posible ubicación del Planeta Nueve basándose en hallazgos de estudios anteriores.

El doctor Mike Brown, profesor de Astronomía en Caltech y autor principal del estudio, dijo a Universe Today: “Seguimos intentando cubrir sistemáticamente todas las regiones del cielo donde predecimos que aparecerá el Planeta Nueve. El uso de datos de Pan-STARRS nos permitió cubrir la región más grande hasta la fecha”.

Al final, el equipo redujo las posibles ubicaciones del Planeta Nueve eliminando aproximadamente el 78 por ciento de las posibles ubicaciones calculadas a partir de estudios anteriores. Además, los investigadores también proporcionaron nuevas estimaciones para el semieje mayor aproximado (medido en unidades astronómicas (AU)) y el tamaño de la masa terrestre del Planeta Nueve en 500 y 6,6, respectivamente. La investigación ha sido presentada a The Astronomical Journal y se publica en arXiv.

“Aunque me encantaría decir que el resultado más significativo fue encontrar el Planeta Nueve, no lo hicimos”, admitió Brown. “En cambio, significa que hemos reducido significativamente el área de búsqueda. Ahora hemos encuestado aproximadamente el 80% de las regiones donde creemos que podría estar el Planeta Nueve”.

En términos de estudios de seguimiento, Brown cree que el LSST será el estudio más probable para encontrar el Planeta Nueve. Cuando esté en línea dentro de uno o dos años, cubrirá rápidamente gran parte del espacio de búsqueda y, si Nueve está allí, lo encontrará”.

LSST significa Legacy Survey of Space and Time, y es un estudio astronómico actualmente programado como un programa de 10 años para estudiar el cielo austral y que se llevará a cabo en el Observatorio Vera C. Rubin en Chile, que actualmente está en construcción. Los objetivos del LSST incluyen estudiar la identificación de asteroides cercanos a la Tierra (NEA) y pequeños cuerpos planetarios dentro de nuestro sistema solar, pero también incluyen estudios del espacio profundo. Estos incluyen la investigación de las propiedades de la materia y la energía oscuras y la evolución de la Vía Láctea.

De existir, Nueve sería el quinto planeta más grande de nuestro sistema solar y el único con una masa entre la Tierra y Urano. Estos planetas son comunes alrededor de otras estrellas y de confirmarse, habría la posibilidad de estudiar uno en nuestro propio sistema solar.

Los científicos comenzaron a formular hipótesis sobre la existencia del Planeta Nueve poco después del descubrimiento de Neptuno en 1846, incluida una memoria de 1880 escrita por D. Kirkwood y más tarde un artículo de 1946 escrito por el astrónomo estadounidense Clyde Tombaugh, responsable del descubrimiento de Plutón en 1930.

A juicio de Brown, el Planeta Nueve explica muchas cosas sobre las órbitas de los objetos en el sistema solar exterior que de otro modo serían inexplicables y cada una necesitaría algún tipo de explicación por separado. El conjunto de direcciones de las órbitas es el más conocido, pero también están las grandes distancias del perihelio de muchos objetos, la existencia de objetos muy inclinados e incluso retrógrados, y la gran abundancia de órbitas muy excéntricas que se cruzan dentro de la órbita de Neptuno. “Nada de esto debería ocurrir en el sistema solar, pero todo es fácilmente explicable como un efecto del Planeta Nueve”, afirma.

