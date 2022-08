El agua fría suele disimular el sabor de las impurezas que se notan más que al beber agua caliente

Después de regresar a casa de un largo viaje o cuando acabas de entrenar o también con las altas temperaturas que se sufren en verano, todos «matamos» por beber un poco de agua fresca. Este es el agua que nos sacia y nos gusta porque en el caso de notar que el agua está caliente el sabor cambia y dejamos de beber al instante. ¿A qué se debe que el agua cambie de sabor cuando cambia de temperatura? Descubramos a continuación, la curiosa razón por la que el agua fría sabe mejor que el agua caliente.

Por qué el agua fría sabe mejor

¿Alguna vez ha buscado un vaso de agua en un caluroso día de verano esperando que esté helado solo para descubrir que está tibio, o peor aún, caliente? Eso es como echarle sal al café pensando que es azúcar; decepcionante en el mejor de los casos y repugnante en el peor.

No hay nada tan refrescante como el agua helada, especialmente durante los meses más cálidos. Pero ¿por qué es eso? ¿Por qué el agua helada sabe tan bien? Los científicos tienen algunas teorías que ahora os explicamos con detalle.

El frío suprime el sabor del agua

Los investigadores creen que la mayoría de las personas prefieren beber agua helada porque tiene menos sabor que el agua a temperatura ambiente. Puedes hacer tú mismo la prueba en casa. Sólo tienes que calentar un poco de agua y beberla y notarás que es mucho más ácida que el agua cuando le añades unos cuantos cubitos y se enfría. Por lo visto, el agua fría hace que nuestras papilas gustativas sean incapaces de alguna manera de detectar las impurezas que de hecho, si notamos cuando bebemos el agua tibia o caliente.

Tenemos el sabor adquirido del agua fría

Algunos estudios encontraron que la especie humana adquirió el gusto por el agua fría para protegerse de posibles enfermedades. De ahí que cuando estamos por ejemplo en un río y notamos que el agua esta fría no dudamos en beber un poco si tenemos sed, en cambio si la notamos caliente o tibia (debido al sol), no nos apetece nada beberla. Por otro lado, cuando el agua no está fría suele estar a temperatura ambiente. Algo que también admitimos mucho mejor que el hecho de que esté caliente.

El agua helada es más refrescante

La experiencia de beber agua helada cuando estás sobrecalentado puede saciar todo tu cuerpo, razón por la cual la anhelas durante el ejercicio. El agotamiento por calor o golpe de calor es común durante el verano. Cuando bebes agua helada antes, durante y después de un entrenamiento, puede retrasar o reducir el aumento de la temperatura de su cuerpo, brindando una sensación refrescante en el proceso.

Así afecta a tu cerebro

Los estudios también sugieren que el alivio inmediato que obtenemos al beber agua helada es puramente psicológico. Piensa en la última vez que tuviste sed y no podías esperar para beber un vaso de agua. Cuando finalmente lo hiciste, ¿tu sed se apagó de inmediato? Probablemente te sentiste renovado incluso antes de que el agua tuviera tiempo de entrar en tu estómago o en su torrente sanguíneo. Investigadores de la Universidad de California en San Francisco teorizan que las neuronas en el cerebro que monitorean la composición de la sangre pueden desencadenar la sensación de sed cuando los niveles de agua del cuerpo están desequilibrados. Se cree que tan pronto como comienzas a beber líquidos fríos, las señales de las neuronas disminuyen y se apagan por completo una vez que consumes suficiente líquido.

