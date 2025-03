La ciencia responde: por qué solo algunas personas pueden hacer taquito la lengua

La lengua humana posee músculos que, al trabajar en conjunto, nos permiten realizar diferentes movimientos, como doblarla, estirarla o curvarla. Sin embargo, la habilidad de «hacerla taquito» o doblarla en «u» es algo que posee entre el 65% y el 81% de las personas. Aunque la creencia de que esta capacidad es un rasgo genético dominante que se hereda de los padres está muy extendida, el gen responsable de esto no ha podido identificarse.

Lo cierto es que, si bien existe una predisposición hereditaria, la genética por sí sola no determina completamente el rasgo. Esto se ha demostrado con parejas de gemelos monocigóticos en las que uno puede doblar la lengua y el otro no. Como señala el blog Odontologia Pediatrica Dr. Hachity, de tratarse de un algo puramente hereditario, ambos hermanos deberían tenerla. El que no sea así sugiere que hay factores adicionales en juego.

¿Por qué no todos pueden «hacer taquito» con la lengua?

De acuerdo con Gizmodo, es probable que, con la suficiente práctica, una persona llegue a ser capaz de doblar la lengua en «u», aunque no será fácil. Dicha afirmación se basa en un estudio realizado en la década de 1960 por estudiantes de la Universidad de Delaware, en el que participaron diez personas que nacieron son rasgos recesivos y no sabían enrollar la lengua. Durante un mes, a los sujetos se les trató de enseñar dicha habilidad y al final solo una persona logró hacerlo con éxito.

Varios expertos consideran que la capacidad para doblar la lengua (no solo en «u», sino en otras formas, como el «trébol» que solo un 15% de individuos puede hacer) está asociada también con la flexibilidad de los músculos y tendones de la lengua, así como con la forma del paladar. No hay que descartar factores externos relacionados con el estilo de vida durante la infancia. Por lo que puede que en este aspecto no solo influyan factores biológicos, sino psicológicos.

La relación entre la lengua y la mente

De acuerdo con un artículo reciente de Gizmodo, la habilidad de doblar la lengua en «u» y otras formas complejas podría estar vinculada a características como la creatividad, la extroversión y la capacidad de adaptación. Esto es porque, de acuerdo con los científicos, esta habilidad proviene del mismo lugar del cerebro que permite la resolución de problemas y el pensamiento creativo, como señala AS.

Si bien no es un indicador de IQ, ofrece a los científicos una nueva perspectiva sobre la conexión entre la mente y el cuerpo. Gizmodo añade que, además, las personas que pueden hacer un «trébol» con su lengua suelen ser sujetos extrovertidos, mientras que la capacidad para doblarla en «u» refleja una profundidad introspectiva, propia de personas analíticas y reflexivas.

Aunque pueda parecer un mero dato curioso, este hallazgo da pie para realizar más investigaciones sobre la relación entre la plasticidad cerebral y las fortalezas cognitivas de los seres humanos que facilitan la resolución de problemas y el pensamiento creativo. Además, esta habilidad también puede ser un indicador de una alta capacidad de aprendizaje y adaptación. Sin embargo, aún falta profundizar en dichos estudios.

Fuente: xataka.com.mx