La ciencia logró concebir ratones a partir de dos madres: ¿se podrá en humanos?

Dentro de la diversidad biológica, es un hecho que existen reptiles, anfibios, y peces capaces de reproducirse sin la necesidad de que exista copulación entre macho y hembra.

Lo anterior se logra debido a una mutación asexual propia, o bien, a la facultad de asumir genotipos contrarios cuando hay escasez de especímenes del sexo opuesto en los alrededores.

Éstas no son facultades propias de los mamíferos contemporáneos, pero la posibilidad de que pudiesen darse en el largo plazo, ha intrigado a los científicos por años

Así lo demostró una reciente y exitosa investigación de la Academia China de las Ciencias, cuyos especialistas en genética lograron producir 29 ratones sanos a partir de dos ratones hembra.

Tal como lo lees: el estudio Generation of Uniparental Mice from Hypomethylated Haploid ESCs with Imprinting Region Deletions (publicado en la revista Cell Stem Cell) certifica que dos ratonas se convirtieron en madres de las mismas crías gracias a un complejo procedimiento de edición genética.

Lo que inició como una hipótesis de los científicos (Qi Zhou, Wei Li, y todo su equipo) en la década del 2000, hoy día fue detallado para el asombro global.

Y es que en lugar de priorizar los óvulos para esta reproducción, se aislaron células madre embrionarias (ESC, pos sus siglas en inglés) haploides, las cuales contienen la mitad del número normal de cromosomas y ADN de un solo progenitor (es decir, una hembra inicial para esta ocasión).

Posterior a ello, se eliminaron tres regiones improntadas de las ESC haploides provenientes la “hembra A”, y enseguida, se inyectaron en los óvulos de la “hembra B”.

Ahora bien, al momento de la impronta (distinción y separación de gametos) en los mamíferos, muchas veces se desactivan o pausan algunos genes de los progenitores.

Ésto puede resultar en defectos congénitos que hagan que los embriones no sean viables, pero en este caso, pudo hablarse de una muestra exitosa de nuevos ratones.

De los 210 embriones resultantes, se logró que sobrevivieran 29 ejemplares diversificados entre machos y hembras. Con el tiempo,las crías llegaron a la edad adulta sin problemas y se reprodujeron entre sí

Los autores trataron de replicar la técnica de las dos ratones hembras con dos ratones machos, pero el procedimiento no fue exitoso. Si bien se usaron las ESC haploides que contenían sólo el ADN de un progenitor masculino, éstas se modificaron para eliminar siete regiones improntadas y reducir posibles defectos.

Tras ello, se implantaron células editadas junto con el esperma de otro ratón en un óvulo extraido de su propio material genético femenino.

Aunque sí se lograron embriones de ratón que contenían sólo el ADN de los dos padres varones, éstos murieron poco después de ser alumbrados por madres subrogadas. La doctora Wei Li atribuyó el hecho a algunas fallas que merecen ser estudiadas y reparadas en más mamíferos:

Todavía existen obstáculos para el uso de estos métodos en los propios ratones (…) en cuanto se incluye la necesidad de identificar genes improntados problemáticos, puede haber uno por cada género y especie. No obstante, la investigación muestra que en el futuro lejano sí será posible que los mamíferos tengan dos padres o dos madres a nivel biológico.

Fuente: vix.com