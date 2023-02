Jerusalén: descubren cuentas de oro de más de 1.600 años de antigüedad

La encontraron el marco de las excavaciones de la Autoridad de Antigüedades de Israel en la Vía de Peregrinación de la Ciudad de David

En el proyecto de cribado de la Experiencia Arqueológica del Parque Nacional de Emek Tzurim se descubrió una cuenta única hecha de oro puro y fechada hace al menos 1.600 años. La cuenta se halló en la tierra removida de una grandiosa estructura romana descubierta en la excavación de la Calzada de la Peregrinación. Se creó utilizando una técnica única que requería un delicado trabajo de pegado de decenas de bolitas en forma de anillo para crear una pequeña cuenta.

Hallel Feidman, de 18 años, de Bnei Ayish, es la voluntaria que encontró la cuenta de oro. Es voluntaria del Servicio Nacional y trabaja en el proyecto de cribado. “Vertí el cubo en el tamiz y empecé a lavar el material traído de las excavaciones de la Ciudad de David”, cuenta Feidman al describir el momento en que hizo el descubrimiento. “Y entonces vi algo brillante en la esquina del tamiz, diferente, que normalmente no veo. Inmediatamente me acerqué al arqueólogo y me confirmó que había encontrado una cuenta de oro. Todo el mundo estaba muy emocionado”.

Según el Dr. Amir Golani, experto en joyería antigua de la Autoridad de Antigüedades de Israel: “A lo largo de todos mis años en la arqueología, he encontrado oro quizás una o dos veces, así que encontrar joyas de oro, es algo muy muy especial”. Señala que la cuenta, que ha sobrevivido intacta, es probablemente sólo una pequeña parte de un collar o brazalete que incluía otras cuentas. “Quien podía permitirse una pieza como ésta hecha de oro, era una persona acomodada, con medios”.

Según Shlomo Greenberg y Ari Levy, directores de la excavación en nombre de la Autoridad de Antigüedades de Israel, “la cuenta procedía de una grandiosa estructura de al menos 25 metros de largo. La estructura se construyó en el camino de peregrinación de la Ciudad de David, en un estilo de construcción que caracteriza a los edificios de lujo. La riqueza de los ocupantes del edificio queda demostrada por los hallazgos adicionales que se descubrieron en él, como vasijas de barro importadas y un suelo de mosaico decorado”.

Los investigadores señalan que es posible que la cuenta se creara en un periodo anterior al de la estructura en la que se encontró, sin embargo, es razonable suponer que la gente que vivía en la estructura utilizara la cuenta, que pudo perderse accidentalmente al romperse el collar. El hallazgo reviste una importancia singular debido a la escasez de objetos de oro encontrados en excavaciones arqueológicas y a que las cuentas de este estilo no son comunes, debido a la técnica única y compleja empleada para crearlas. Lo más probable es que la técnica proceda de la región de Mesopotamia, donde se conocía desde hace aproximadamente 4500 años.

“El aspecto más interesante de la cuenta es su método de producción único y complejo”, explica el Dr. Golani. “Se requiere un buen conocimiento de los materiales y sus propiedades, así como el control del calor, para, por un lado, soldar las bolitas entre sí para crear un anillo diminuto y, por otro, evitar un sobrecalentamiento que pueda hacer que todo el oro se derrita”. Según él, “sólo un artesano profesional podía fabricar una cuenta así, lo cual es otra razón por la que este hallazgo tiene un gran valor”.

El uso de una técnica única, procedente de fuera de Israel, junto con el empleo de oro en la creación de esta cuenta, habla de la riqueza de su propietario. Es posible que la cuenta se creara en otra zona y llegara a la Ciudad de David debido a las amplias relaciones comerciales entre Jerusalén y otras regiones en aquella época. Otra teoría es que se regalara a un habitante de Jerusalén o que, debido a su carácter único, se transmitiera de generación en generación como herencia.

Se han descubierto cuentas similares en cuevas funerarias de hace 2.500 años (finales del periodo del Primer Templo) en Ketef Hinnom, cerca de la Ciudad de David, durante las excavaciones llevadas a cabo por el profesor Gabriel Barkay, pero incluso esas cuentas eran de plata. A día de hoy, sólo se han encontrado unas pocas docenas de cuentas de oro en Israel.

Según Eli Escusido, Director de la Autoridad de Antigüedades de Israel, “aunque se trate de un hallazgo minúsculo, son precisamente los objetos personales y cotidianos los que consiguen conmovernos y conectarnos más que ninguna otra cosa, directamente nos conectan más que cualquier otra cosa, directamente, con una persona determinada. Incluso con la avanzada tecnología actual, crear algo así sería muy complejo. Un examen atento de este objeto nos llena de un profundo sentimiento de admiración por la destreza técnica y la habilidad de quienes nos precedieron hace muchos siglos”. El Parque Nacional de Emek Tzurim funciona todo el año, y a lo largo de los años ha descubierto numerosos hallazgos de distintos periodos de la historia de Jerusalén, entre ellos joyas y monedas poco comunes y fragmentos de cerámica.

Fuente: aurora-israel.co.il