Investigan la posibilidad de que los relámpagos volcánicos fueran la chispa que encendió la vida en la Tierra

Un equipo internacional de geólogos, científicos de la Tierra y mineralogistas ha encontrado evidencia que sugiere que los rayos volcánicos pueden haber fijado enormes cantidades de nitrógeno atmosférico, permitiendo que comenzara la vida en la Tierra.

En su estudio , publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences , el grupo recopiló y analizó depósitos volcánicos antiguos para aprender más sobre cómo las erupciones antiguas pueden haber producido nitratos que podrían haberse utilizado para crear aminoácidos.

Investigaciones anteriores han demostrado que el desarrollo de la vida requirió la fijación de nitrógeno, un componente clave de los aminoácidos, durante los primeros años de la Tierra. En los tiempos modernos, hay mucho nitrógeno en la atmósfera pero las plantas no pueden utilizarlo directamente; primero debe ser fijado por bacterias que puedan convertirlo en nitratos u otros compuestos nitrogenados.

Esto plantea la cuestión de cómo se originaron las bacterias y luego otras formas de vida . En este nuevo estudio, los investigadores encontraron evidencia de que el nitrógeno en la atmósfera podría haber sido fijado por rayos volcánicos que interactúan con las cenizas.

Investigaciones anteriores han demostrado que los rayos, ya sea debido a tormentas eléctricas o erupciones volcánicas, pueden provocar la formación de nitratos en las condiciones adecuadas. La iluminación procedente de tormentas ha sido descartada como candidata para la producción de los nitratos que dieron origen a la vida debido a las cantidades limitadas que se producen.

Para descubrir si ocurre lo mismo con los rayos producidos durante las erupciones volcánicas , el equipo de investigación se aventuró a sitios en Turquía, Italia y Perú, conocidos por albergar antiguos depósitos volcánicos. Las muestras de estos sitios contenían grandes cantidades de nitratos. Las pruebas demostraron que eran atmosféricos y no procedían directamente del volcán, lo que dejaba a los rayos como su fuente probable. Pero lo que realmente reforzó su teoría fueron las enormes cantidades de nitratos que encontraron, que eran más que suficientes para servir como fuente para crear aminoácidos.

El equipo señala que esfuerzos de investigación anteriores han llevado a teorías de que la vida comenzó cerca de los volcanes, y un equipo incluso encontró evidencia que sugería que los rayos volcánicos que interactúan con los gases volcánicos podrían producir moléculas utilizadas por los seres vivos, como los aminoácidos .

Fuente: phys.org