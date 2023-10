Investigadores descubren uno de los ríos más oscuros del mundo

Cuando los investigadores encontraron el río Ruki, quedaron bastante desconcertados, ya que el agua de este río, afluente del caudaloso río Congo, es tan oscura que literalmente no puedes ver tu mano delante de tu cara

Cuando los investigadores encontraron el río Ruki, quedaron bastante desconcertados. El agua de este río, afluente del caudaloso río Congo, es tan oscura que literalmente no puedes ver tu mano delante de tu cara. “Nos llamó la atención el color del río”, afirma el investigador de la ETH Zurich, Travis Drake, que acaba de publicar un estudio sobre el Ruki en la revista Limnology and Oceanography junto con colegas del Grupo de Agroecosistemas Sostenibles, dirigido también por Johan Six, como de otras universidades.

Un río de aguas muy negras: Ruki

Las comparaciones con otros ríos tropicales importantes muestran que Ruki puede incluso ser el río de aguas negras más negro de la Tierra; ciertamente es mucho más oscuro que el famoso Río Negro en el Amazonas.

La razón por la que el agua es negra es que contiene grandes cantidades de material orgánico disuelto y apenas sedimentos debido a la baja pendiente del río. Estas sustancias ricas en carbono son en su mayor parte arrastradas al río por la lluvia, que cae sobre la vegetación muerta de la selva y filtra compuestos orgánicos del material vegetal en descomposición. Es más, el río inunda el bosque en época de lluvias. El agua, que a menudo llega hasta la cintura, puede tardar semanas en retirarse lentamente, tiempo durante el cual lixivia sustancias orgánicas. “El Ruki es esencialmente té de la selva”, dice Drake.

Turberas y selva virgen

No es sólo el agua oscura lo que es especial. El Ruki, que tiene un kilómetro de ancho y desemboca en el Congo, es único en su conjunto. Su cuenca de drenaje, que tiene cuatro veces el tamaño de Suiza, todavía está cubierta por bosques lluviosos primarios vírgenes de tierras bajas. A lo largo del río, hay grandes turberas que contienen cantidades gigantescas de material vegetal muerto sin descomponer, lo que las convierte en importante sumidero de carbono.

A pesar de su singularidad y tamaño, el Ruki nunca antes había sido estudiado científicamente. Si bien los diferentes niveles estacionales del agua del río están documentados desde la década de 1930, hasta ahora no se dispone de datos sobre su composición química. Nadie había determinado todavía cuánto carbono orgánico disuelto (COD) hay en el agua y, sobre todo, de dónde procede.

Entonces, en 2019, Drake y sus colegas instalaron una estación de medición cerca de la ciudad de Mbandaka, a poca distancia río arriba de donde convergen el Ruki y el Congo, y midieron la descarga de agua cada dos semanas y el nivel diario del agua durante un año para determinar la caudal anual.

“Nuestros métodos de medición in situ eran bastante básicos”, afirma Drake. Relata que Mbandaka no tiene suministro eléctrico permanente, sólo unos pocos generadores diésel y apenas infraestructura, ni siquiera un taladro eléctrico para instalar el marcador del nivel de inundación.

Lo que las muestras de agua revelan sobre el Ruki

Se recogieron muestras de agua con cada medición de descarga y se enviaron al laboratorio de ETH Zurich para su análisis. Allí, los investigadores determinaron el contenido de DOC de las muestras, así como la edad del material orgánico basándose en el carbono radiactivo del DOC. Entre otras cosas, querían saber si la turba a lo largo del río libera carbono (y en algún momento se descompone en CO2 ).

Los investigadores decidieron examinar el agua porque contiene firmas de carbono de toda el área de drenaje, que a su vez transmiten información sobre el origen y el uso de la tierra. La ventaja del análisis del agua: “Necesitamos recolectar muestras de un solo lugar para obtener información sobre un área enorme, como un médico que toma una muestra de sangre para determinar el estado de salud de un paciente”, dice el coautor del estudio, Matti. Bartel.

Hidrología inexplorada y futuros peligros

Los análisis confirmaron la impresión visual: “El Ruki es uno de los sistemas fluviales más ricos en DOC del mundo”, afirma Barthel.

Su agua contiene cuatro veces más compuestos de carbono orgánico que las del Congo y 1,5 veces más que las del Río Negro en el Amazonas.

Y aunque la cuenca de drenaje del Ruki constituye sólo una vigésima parte de toda la cuenca del Congo, una quinta parte del carbono orgánico disuelto en el Congo proviene de este afluente.

El DOC suele presentarse en forma de ácidos orgánicos que aumentan la acidez del agua del río. Esto estimula la liberación de dióxido de carbono (CO2 ) a medida que los ácidos disuelven los carbonatos presentes en el agua. “Las emisiones de CO2 son relativamente altas en toda la cuenca de drenaje del Ruki, pero no difieren de las de otros ríos tropicales”, explica Drake. Esto se debe a que el Ruki es un río lento y plácido, lo que dificulta que el CO2 del agua escape al aire. “En un río turbulento, veríamos mayores emisiones”, afirma.

Según Drake, el análisis de isótopos de carbono también muestra que la mayor parte del carbono proviene de la vegetación forestal, no de la turba. Sólo durante un corto período de tiempo al final de la temporada de lluvias, entre marzo y abril, después del flujo máximo, los investigadores encuentran evidencia de que las turberas liberan carbono al agua. No está claro cómo y por qué sucede esto en ese momento en particular. “En general, sin embargo, vemos muy poca turba en el río”, dice Drake. “Y eso es una buena noticia, porque también significa que las turberas son estables”.

Actualmente, afirma, no hay peligro de que se libere la materia orgánica contenida en las turberas, ya que están bajo el agua casi todo el año y, por tanto, no están expuestas al oxígeno. Sin embargo, las empresas se han interesado por los recursos naturales de la cuenca de Ruki.

Los cambios en el uso del suelo, como la deforestación, podrían alterar el régimen fluvial. Esto podría provocar que las turberas se sequen y sean descompuestas por bacterias, lo que liberaría una enorme cantidad de CO2 . “Las turberas de la cuenca del Congo almacenan unos 29 mil millones de toneladas de carbono”, afirma Barthel. “Sería mejor para el clima si permanecieran mojados”.

Fuente: tiempo.com