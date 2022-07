Instalaciones de gravedad artificial que albergarán humanos en la Luna y Marte, son sorprendentes

Los investigadores buscan crear un microbioma con las características necesarias para la sobrevivencia humana, incluido el efecto de la gravedad

Investigadores de la Universidad de Kyoto y la Universidad de Kajima desarrollaron un proyecto para crear unas sorprendentes instalaciones con gravedad artificial en la Luna y Marte como parte de un plan de migración espacial.

¿Cómo son las instalaciones de gravedad artificial?

De acuerdo con los expertos, los planes de habitar en otras partes del universo fuera de la Tierra se han centrado únicamente en asegurar el “aire”, el “agua”, el “alimento” y la “energía” que son las bases de supervivencia de los seres humanos para migrar, sin embargo, los investigadores señalan que se necesita un entorno apto que permita a las personas realizar actividades cotidianas como comprar ropa o comida.

Por ello, desarrollaron un “mini bioma” central, tal como lo han llamado sus creadores, con gravedad artificial, que se encontrarán en la Luna y Marte, los cuales recibirían el nombre de Lunagrass y Marsgrass.

Estos biomas centrales buscan integrar la tecnología e infraestructura social necesaria para lograr que la migración de la Tierra a la Luna o Marte sea realista, y los humanos puedan vivir ahí. Incluso, considera la transferencia de capital.

Las instalaciones con gravedad artificial también contarían con un sistema de transporte interplanetario para la Tierra, la Luna y Marte que mantiene 1G incluso durante viajes de larga distancia.

Este sistema de transporte de gravedad artificial utiliza un sistema ferroviario como módulo básico para rotar y minimizar los efectos en la salud de la baja gravedad.

Además, comprende las instalaciones de bases espaciales en la Tierra, Marte y la Luna, llamadas: Terra Station, Mars Station y Moon Station. En tanto a la base espacial de la Tierra, los expertos señalaron que ésta será la estación espacial sucesora de la actual Estación Espacial Internacional (ISS).

Las instalaciones de gravedad artificial también tendrán un “Expreso Espacial”, que consta de un tren de seis vagones con una longitud de 25 metros de largo, 3.4 de ancho y 4.5 de alto.

Al lanzarse al espacio, cada vehículo está conectado por una barra para mantener la rectitud, dijeron los expertos, quienes destacaron que contarán con eyectores de cohetes para “acelerar” en el espacio exterior y escapar de la esfera gravitacional de cada planeta.

En la Luna y Marte, funcionará como un ferrocarril de alta velocidad que conectará las respectivas ciudades base, indicaron.

Los expertos señalan que buscarán cómo debe ser una instalación de gravedad artificial concreta como dispositivo, hasta qué punto se debe reproducir el ecosistema y qué se necesita desde el punto de vista humanístico, legal e institucional.

“Consideramos que la ‘instalación viva de gravedad artificial’ que puede generar una gravedad equivalente al entorno global mediante el uso de la fuerza centrífuga debido a la rotación en el espacio, la superficie lunar y la superficie de Marte es la tecnología central para que los seres humanos avancen en espacio”, indicaron los expertos en un comunicado de prensa.

¿Por qué desarrollar instalaciones de gravedad artificial?

De acuerdo con los investigadores japoneses, si bien, la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) posiciona la baja gravedad como un tema importante para que los seres humanos vivan en el espacio, las investigaciones sobre el tema se han limitado al mantenimiento del cuerpo adulto, pero no al impacto de ésta en el nacimiento y crecimiento de los niños.

Esto es importante porque sin gravedad, dicen, es posible que los mamíferos no nazcan con éxito. Incluso si pueden nacer, no se puede esperar que tengan un crecimiento normal, ya que cuando una persona crece en condiciones de baja gravedad, se convierte en un cuerpo que no puede sostenerse por sí solo sobre la tierra.

“Al vivir en esta instalación, los seres humanos pueden tener hijos con tranquilidad y mantener un cuerpo que puede regresar a la tierra en cualquier momento”.

Fuente: unotv.com