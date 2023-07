Identificaron una masa ‘misteriosa’ que emite calor en la Luna. ¿Qué es?

Un grupo de científicos encontró lo que creen que es una masa de granito de 50 kilómetros de ancho en la Luna. Como es radioactiva, emite calor. Creen que se formó por un “volcán muerto” que entró en erupción por última vez hace más de 3.500 millones de años.

Utilizando datos de orbitadores lunares chinos, un equipo de científicos descubrió una masa “misteriosa” que emite calor enterrada bajo la superficie de la cara oculta de la Luna, como informaron por medio de un comunicado.

Se trata, creen, de una masa de granito de 50 kilómetros de ancho. Los investigadores compartieron su hallazgo en una conferencia en Lyon, Francia, y también a través de un estudio, publicado en la revista Nature.

El calor extra que detectaron los orbitadores está saliendo del suelo de un lugar de la Luna donde se cree que alguna vez hubo un volcán. En nuestro planeta, el granito es el resultado del enfriamiento de la lava fundida de un volcán.

Por eso, Matt Siegler, investigador principal del nuevo estudio, afirmó que: “la única solución que se nos ocurre para producir tanto calor es un gran cuerpo de granito, una roca que se forma cuando se enfría un cuerpo de magma -la lava no erupcionada- bajo un volcán”.

El “volcán muerto” que alguna vez estuvo en esa zona de la Luna habría entrado en erupción por última vez hace más de 3.500 millones de años y tiene un diámetro de unos 50 kilómetros, indicaron los investigadores.

Siegler comentó que, al hacer el descubrimiento de esta masa, estaban un poco confundidos sobre su posible origen. “Afortunadamente, mi esposa, la Dra. Rita Economos, es la geoquímica de la familia, así que con su ayuda pudimos reconstruir la probable causa geológica de la anomalía térmica”, explicó.

La masa es radioactiva, probablemente porque tiene altas concentraciones de elementos como el uranio y el torio en comparación con otras rocas de la corteza lunar. Esto hace que la zona parece caliente en comparación al resto de la gélida superficie lunar.

Hay otra razón por la que los investigadores pudieron estar confundidos por la presencia de la masa. Encontrar granito por fuera de la Tierra es raro. “Tenemos toneladas de granito de diferentes sabores por toda la Tierra. La gente no se lo piensa dos veces antes de tener una encimera de granito en su cocina. Pero geológicamente hablando, es bastante difícil fabricar granito sin agua y sin tectónica de placas, razón por la cual no vemos ese tipo de roca en otros planetas”, explicó en el comunicado el profesor Stephen M. Elardo, quien no participó en el estudio.

Hasta este nuevo estudio, de hecho, en la Luna sólo se han encontrado pequeños granos de material granítico en las muestras traídas en las misiones Apolo. Por eso, si el hallazgo “se mantiene”, Elardo cree que “va a ser enormemente importante para la forma en que pensamos sobre el funcionamiento interno de otros cuerpos rocosos del Sistema Solar”.

Fuente: elespectador.com