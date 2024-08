Hallazgo de la NASA en la atmósfera: así son las estructuras en forma de X y C

Los científicos de la NASA explican sus hallazgos después de detectar estructuras en forma de X y C en la atmósfera de la Tierra

Los científicos de la NASA están trabajando para explicar la presencia de estructuras que se han descrito con forma de C y X en la atmósfera de la Tierra. Estas estructuras, con crestas y burbujas de la NASA, ya se habían visto anteriormente, pero solo en su formación X.

Estas estructuras habían reportadas por los científicos después de una gran tormenta solar o una erupción volcánica. A finales de junio, la NASA anunció que el descubrimiento se había presenciado en la ionosfera, uno de los niveles más bajos de la atmósfera, que cubre un área entre 50 y 400 millas sobre la corteza terrestre. “La ionosfera”, explica la NASA, “se carga eléctricamente durante el día cuando la luz del sol incide sobre nuestro planeta, y su energía arranca electrones de átomos y moléculas”.

El beneficio para los humanos es que este proceso “crea una sopa de partículas cargadas, conocida como plasma, que permite que las señales de radio viajen largas distancias”.

Lo que queda por descubrir

Como se mencionó anteriormente, las crestas X han sido vistas por la NASA en la ionosfera antes. La diferencia es que durante la misión Global-scale Observations of the Limb and Disk (GOLD) de la agencia, las encontraron cuando no se había producido ninguna perturbación importante. Además, la misión GOLD también encontró pequeñas estructuras en forma de C (y en forma de C inversa) dentro de esta parte de la atmósfera.

Se supone que la dirección de la C está relacionada con los vientos en el área. Cuando el vínculo sopla fuerte y el tiempo suficiente en una dirección determinada, las burbujas de plasma comenzarán a tomar esa forma. Lo que sorprendió a los científicos de la NASA fue que se observaron burbujas de diferentes formas muy cerca unas de otras. “Dentro de esa proximidad, nunca se había pensado en estas dos burbujas de plasma de formas opuestas, nunca se habían fotografiado”, explicó Deepak Karan, que trabaja para el Laboratorio de Física Atmosférica y Espacial.

