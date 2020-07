Gestos de un ilusionista pueden influir en tu decisión para elegir una carta en un truco

Los científicos han confirmado que los gestos inconscientes de los magos pueden afectar la decisión del espectador: le sugieren elegir una carta en particular. Los participantes en el experimento eligieron la tarjeta correcta 9 veces más a menudo cuando el ilusionista usó gestos, pero no entendieron qué influyó en su decisión y consideraron su elección libre e independiente. El artículo fue publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences.

El inconsciente

Una de las preguntas más controvertidas en psicología es cómo el inconsciente afecta las decisiones de una persona. Por un lado, está el trabajo de James Vicari, quien argumentó que la inserción de la frase “bebe Coca-Cola” y “come palomitas de maíz” en las películas aumenta las ventas de estos productos. Eventualmente se supo que esto había sido fabricado.

Por otro lado, los estudios modernos confirman que las pistas inconscientes afectan las elecciones de las personas. Tales experimentos se llevan a cabo en condiciones de laboratorio estrictamente controladas: son fáciles de repetir e interpretar, pero este también es su inconveniente: los paradigmas no son similares a los que encontramos en la vida real, y generalmente solo se ofrecen dos o tres opciones para la selección.

Una salida inesperada en la ciencia es usar trucos, porque la tarea de los “trucos de magia” es decirle a una persona la solución correcta sin que se dé cuenta. Uno de estos trucos fue inventado por el ilusionista inglés Derren Brown. Utilizó pistas discretas no verbales y verbales para que el público adivinara el mapa correcto. Por ejemplo, ciertos gestos con las manos (un rombo de dedos y tres dedos separados) obligan al espectador a elegir las tres panderetas.

Estudiando ¿magia?

Hasta ahora, los trucos de Derren Brown no se han estudiado científicamente, aunque son bastante adecuados para estudiar el inconsciente y su influencia en las decisiones. Por eso, Alice Pailhès y Gustav Kuhn de la Universidad de Londres llevaron a cabo un experimento en el que se les mostró a 90 voluntarios un truco con una selección de tres diamantes en vivo o en grabación.

Como grupo control, después de elegir una tarjeta, se les pidió a los participantes que respondieran varias preguntas: qué tan libremente hicieron una elección (en una escala de 0 a 100), si sabían por qué eligieron esta tarjeta y si notaron los gestos del ilusionista.

Durante el experimento de enfoque, el 17.8% de los voluntarios eligió los tres diamantes principales, y casi el 40% eligió las tres primeras de cualquier palo; la distribución era aproximadamente la misma al mirar el video. Los voluntarios a los que se les mostraron gestos clave eligieron 3 veces más los diamantes y, en general, el triplete fue elegido con mucha más frecuencia que aquellos cuya elección no se intentó influir (p = 0.029), o fue a un nivel aleatorio (p = 0.005).

Manipulados

Todos los participantes en ambas condiciones experimentales (video y enfoque en vivo) apreciaron igualmente la libertad de su propia elección. Lo importante es que esta evaluación no difirió entre los que llamaron a los tres diamantes, por lo que los voluntarios no entendieron que su decisión fue manipulada. Alrededor del 20% de los participantes, independientemente de la tarjeta elegida, declararon que sabían el motivo de su elección.

Sin embargo, solo 3 voluntarios (de los 7 que eligieron a los tres y tuvieron una explicación para esto) asociaron la decisión con los gestos del mago. El resto explicó su elección con una variedad de razones: por ejemplo, uno de los participantes dijo que estaba acostumbrado a contar como triples y odia las joyas, por lo tanto, llamó a tres diamantes.

La mayoría de los voluntarios (72%) notaron los gestos del mago, además, prestaron atención a los gestos en el video con mayor frecuencia (p = 0.034), pero solo 19 de 65 vieron dedos doblados en forma de rombo. El resto respondió de manera inaudible, y esto no afectó la elección de la tarjeta (p = 0.374).

Más estudios

Resulta que los consejos de los magos influyeron en la decisión de los participantes, pero estos no se dieron cuenta y consideraron su elección como independiente. Tal vez, creen los autores del trabajo, pistas subconscientes similares pueden afectar otros aspectos de la psique: cambiar los recuerdos o determinar la elección de las palabras. Sin embargo, para confirmar esta hipótesis, es necesario realizar adicionales estudios controlados.

Los trucos de ilusionistas pueden engañar a la inteligencia artificial. Esto se demostró en un experimento al mostrar a las personas y los trucos del algoritmo de visión por computadora con una moneda. Ambos “creyeron” en dos de los seis trucos, y los científicos concluyeron que los algoritmos pueden usarse para estudiar la percepción humana.

Fuente: nmas1.org