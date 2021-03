Físicos plantean cómo viajar más rápido que la luz

Un grupo de físicos ha presentado el primer modelo para un impulsor real de curvatura, que permitiría viajar más rápido que la luz sobre las ondas del espacio-tiempo deformado.

En teoría, los impulsores de curvatura se doblan y cambian la forma del espacio-tiempo para exagerar las diferencias en el tiempo y la distancia que, en algunas circunstancias, podrían ver a los viajeros estelares moverse a través de distancias más rápido que la velocidad de la luz.

Una de esas circunstancias fue esbozada hace más de un cuarto de siglo por el físico teórico mexicano Miguel Alcubierre. Su idea, propuesta en 1994, era que una nave espacial impulsada por algo llamado ‘impulsión Alcubierre’ podría lograr este viaje más rápido que la luz. El problema es que requiere mucha energía negativa en un solo lugar, algo que simplemente no es posible según la física existente.

Pero el nuevo estudio tiene una solución. Según los investigadores del grupo de investigación independiente Applied Physics con sede en Nueva York, es posible deshacerse de la ficción de la energía negativa y aún así hacer un impulso de curvatura, aunque tal vez sea un poco más lento de lo ideal.

Según publican en Classical and Quantum Physics, se podría usar una fuerza gravitacional masiva para doblar el espacio-tiempo. El truco consiste en encontrar una manera de comprimir una masa del tamaño de un planeta a un tamaño de módulo de nave espacial manejable para utilizar su gravedad. Debido a las dificultades implícitas, un impulso de curvatura creado a partir del modelo desarrollado por los investigadores no podría construirse hoy, pero sugieren que algún día podría ser posible.

“Muchas personas en el campo de la ciencia conocen la impulsión Alcubierre y creen que los impulsores de curvatura no son físicos debido a la necesidad de energía negativa”, dice Alexey Bobrick, astrofísico y científico de la Universidad de Lund en Applied Physics.

“Esto, sin embargo, ya no es correcto; Fuimos en una dirección diferente a la de la NASA y otros y nuestra investigación ha demostrado que en realidad hay varias otras clases de impulsos de curvatura en la relatividad general. En particular, hemos formulado nuevas clases de soluciones de impulsión de curvatura que no requieren energía negativa y, por lo tanto, se vuelven físicas”, agregó en un comunicado.

“Si bien todavía no podemos romper la velocidad de la luz, no necesitamos hacerlo para convertirnos en una especie interestelar”, dice Gianni Martire, otro científico de Applied Physics.

Fuente: europapress.es