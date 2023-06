Extintos homínidos enterraban a sus muertos y tallaban símbolos 100,000 años antes que el homo sapiens

Un equipo de investigadores encontró nuevas pruebas que sugieren que una especie extinta de homínidos enterraba a sus muertos y elaboraba símbolos como parte de conductas creadas con significado, acciones que hasta ahora se creían exclusivas de homínidos de mayor cerebro, como el homo sapiens.

El homínido pertenece a la tribu zoológica de los hominini. En la actualidad solo sobrevive una única especie de homínidos —el homo sapiens o ser humano.

Mientras exploraban el sistema de cuevas Rising Star en Sudáfrica, el paleontropólogo y explorador residente de National Geographic, Lee Berger, y su equipo descubrieron los cuerpos de adultos y niños de la especie homo naledi dentro de las cámaras del sistema de cuevas.

Homo naledi es una especie extinta de homínido.

Muchos de los niños encontrados en la cueva tenían menos de 13 años. Los cuerpos estaban colocados en posición fetal, lo que sugiere un enterramiento intencionado de los muertos, informó National Geographic el 5 de junio. La investigación fue financiada por la National Geographic Society.

Los enterramientos del homo naledi en el sistema de cuevas son anteriores a los de homo sapiens en al menos 100,000 años. Esto no solo convierte a los enterramientos del homo naledi en unos de los más antiguos de la historia de los homínidos, sino que también sugiere que los enterramientos podrían no estar limitados a los homínidos de mayor cerebro, como el homo sapiens, tal y como se creía hasta ahora.

El equipo también descubrió símbolos grabados en las paredes de las cuevas cuya antigüedad se estima entre 241,000 y 335,000 años. Estos símbolos incluyen formas geométricas y líneas cruzadas. Las líneas de los grabados parecen haberse realizado pasando repetidamente una herramienta afilada por las ranuras.

Se considera que estos símbolos o diseños intencionados significan un registro y transmisión de información. Estas actividades se consideran un importante paso cognitivo en la evolución de los seres humanos, según National Geographic.

“Estos hallazgos recientes sugieren enterramientos intencionales, el uso de símbolos y actividades de creación de significado por parte del homo naledi. Parece una conclusión inevitable que en combinación indiquen que esta especie de antiguos parientes humanos de cerebro pequeño realizaba prácticas complejas relacionadas con la muerte”, dijo Berger en el informe.

“Eso significaría que no solo los humanos no son únicos en el desarrollo de prácticas simbólicas, sino que puede que ni siquiera inventaran tales comportamientos”, añadió el investigador.

Preparación de las superficies de grabado

Berger y su equipo revelaron sus hallazgos en tres artículos publicados en BioRxiv. Uno de los artículos señala la intensa preparación que se llevó a cabo para realizar los grabados.

“Las superficies de estos grabados parecen haber sido preparadas y alisadas. En algunas zonas, hay residuos que crean un brillo en la superficie, posiblemente indicando la manipulación repetida o el roce de la roca, y hay evidencia de la aplicación de suciedad o arena a la superficie por procesos no naturales”, dice el documento.

Los primeros fósiles de homo naledi fueron hallados por Berger y su equipo en 2013, en la cámara Dinaledi del sistema de cuevas Rising Star. Como la cámara es muy estrecha, el año pasado Berger tuvo que adelgazar 55 libras para atravesarla.

El equipo de Berger estaba formado por Keneiloe Molopyane, excavador jefe, y Agustín Fuentes, especialista biocultural in situ.

“Con cada nuevo hallazgo, Lee cambia nuestra comprensión de la evolución humana”, dijo Jill Tiefenthaler, directora general de la National Geographic Society. “La Sociedad se enorgullece de apoyar a Lee, Agustín, Keneiloe y el resto de su equipo, que están haciendo contribuciones significativas a la ciencia y a la exploración en su búsqueda de respuestas sobre nuestro antiguo pasado”.

Fósiles de antepasados humanos más antiguos

El año pasado, se descubrió que los fósiles de un antepasado humano primitivo de otra cueva de Sudáfrica eran mucho más antiguos que las estimaciones anteriores, lo que los hacía incluso más antiguos que el famoso fósil de Lucy de Etiopía, datado en 3.2 millones de años.

Inicialmente, se pensó que los fósiles de la cueva de Sterkfontein, pertenecientes al género Australopithecus, databan de hace entre 2 y 2.6 millones de años.

Los investigadores utilizaron una nueva técnica para datar los fósiles y descubrieron que tenían entre 3.4 y 3.6 millones de años, según un estudio publicado el 27 de junio de 2022 en Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Los fósiles proceden del terreno del “Miembro 4” de Sterkfontein, que contiene el yacimiento más rico en fósiles de Australopithecus de todo el mundo. El primer fósil de Australopithecus se descubrió en las cuevas en 1936, y desde entonces se han excavado cientos de ellos.

Fuente: The Epoch Times en español