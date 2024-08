Esto es lo que trabajar durante muchas horas le hace a tu cuerpo

Los expertos advierten de que trabajar muchas horas puede aumentar el riesgo de padecer cardiopatías, lumbalgias y diabetes de tipo 2 y el punto de inflexión podría estar más cerca de lo que crees

Aumento del estrés. Ansiedad. Lumbalgia. Hipertensión arterial. Si has estado trabajando muchas horas en la oficina, es posible que conozcas perfectamente algunas de las formas en que el exceso de trabajo puede repercutir en tu salud.

Pero incluso mientras te debates si es hora de pasar a una semana laboral de cuatro días, algunos lugares de trabajo van en la dirección contraria: en julio, Grecia aprobó una ley que permite a algunas empresas imponer una semana laboral de seis días, mientras que Samsung exige a sus ejecutivos que trabajen seis días a la semana. Esto plantea la cuestión de qué impacto tiene en el cuerpo trabajar muchas horas.

En 2021, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Internacional del Trabajo publicaron un informe sobre los riesgos para la salud del exceso de trabajo. El informe encontró que trabajar muchas horas, definido como más de 55 horas a la semana, fue responsable de 745 000 muertes por accidente cerebrovascular y enfermedad cardíaca en 2016, un aumento del 29% desde 2000.

“Hay datos suficientes para demostrar que el exceso de trabajo es la primera enfermedad profesional del mundo”, afirma Alexis Descatha, investigador del Hospital y Universidad de Angers-Inserm, con sede en Francia. Como demuestran los estudios, incluso una semana laboral de 40 horas, que durante mucho tiempo se ha defendido como norma de equilibrio entre la vida laboral y personal, puede no ser tan buena para nuestra salud como creíamos.

Las consecuencias ocultas del exceso de trabajo

Los efectos del exceso de trabajo sobre la salud pueden ser tanto directos como indirectos. El estrés asociado a las largas jornadas laborales puede tener un impacto directo en la salud, al mantener al organismo en un estado constante de huida o huida. Esto, a su vez, provoca un aumento de los niveles de cortisol, que afecta a los niveles de azúcar en sangre y altera el sistema inmunitario.

Con el tiempo, si este estrés se vuelve crónico, puede provocar una serie de problemas de salud, como hipertensión, dolores de cabeza, ansiedad, depresión, problemas digestivos, cardiopatías, infartos, derrames cerebrales o trastornos del sueño.

Trabajar muchas horas también puede tener un efecto indirecto, al restar tiempo que una persona puede dedicar a actividades saludables. “Cuando trabajas demasiado, no tienes tiempo para dormir bien, para comer bien, para hacer deporte”, dice Descatha. Sustituir las actividades de ocio, como salir a pasear o pasar tiempo con la familia, por más trabajo puede agravar los efectos negativos para la salud.

Como demuestran las investigaciones, es posible que estos efectos negativos sobre la salud no empiecen a notarse hasta pasados unos años. En el informe publicado por la OMS y la OIT, la mayoría de las muertes relacionadas con el exceso de trabajo se produjeron en trabajadores mayores de 60 años, que habían declarado trabajar 55 horas o más cuando eran más jóvenes.

“A los 10 años parece ser el momento en el que se empieza a notar un importante aumento” de los efectos acumulativos del exceso de trabajo sobre la salud, afirma Grace Sembajwe, investigadora de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Indiana (Estados Unidos). Para quienes trabajan muchas horas durante un periodo más corto (por ejemplo, para terminar un proyecto estresante), los efectos sobre la salud son menores y pueden mitigarse si dejan de trabajar muchas horas de manera habitual.

Aunque los efectos más fuertes se observan en los trabajadores que trabajan más de 55 horas semanales, Sembajwe señala que estos efectos también se observan en los trabajadores que trabajan más de 40 horas semanales.

“Incluso las 40 horas semanales no son tan buenas desde el punto de vista de la salud”, afirma Sembajwe. Como demuestran los estudios, la reducción de la semana laboral mejora la calidad de vida, el sueño y el estrés. Por ello, algunos países están empezando a proteger la reducción de la semana laboral y la prolongación de las vacaciones. Es el caso de Islandia, donde el 86% de los trabajadores tienen una semana laboral de cuatro días, y Dinamarca, que tiene una semana laboral oficial de 37 horas, con cinco semanas de vacaciones obligatorias al año.

El riesgo de pasar demasiado tiempo sentado

Según la Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU., los funcionarios permanecen sentados una media de 3,46 horas al día. En el caso de los oficinistas, esta cifra puede ser de ocho a 10 horas diarias, mientras que en los trabajos manuales puede ser de tan sólo una hora al día.

Para los trabajadores de oficina, pasar muchas horas sentados en un escritorio puede tener efectos con el tiempo, al aumentar su riesgo de desarrollar una serie de enfermedades crónicas, como hipertensión arterial o diabetes de tipo 2. Y ese riesgo sólo aumenta cuanto más tiempo se pasa en el trabajo. “Si aumentas tus horas de trabajo, estás aumentando el tiempo que pasas sentado”, afirma Aidan Buffey, investigador de la Universidad de Limerick (Irlanda), cuyas investigaciones se centran en los efectos sobre la salud del sedentarismo en los trabajadores de oficina.

¿Cuánto tiempo sentado es demasiado? Como señala Buffey, el punto de inflexión parece situarse en torno a las ocho o 10 horas diarias, y un tiempo de sedentarismo superior a 11 horas conlleva un riesgo mucho mayor de desarrollar problemas de salud. En el caso de los trabajadores que alternan el sedentarismo en el trabajo con actividades sedentarias, como ver la televisión en su tiempo libre, la suma puede superar rápidamente las ocho horas diarias.

Los oficinistas también corren más riesgo de sufrir lesiones por sobrecarga, como cervicalgia o lumbalgia, debido a que permanecen sentados muchas horas al día. “Estar sentado es una posición estresante para la columna vertebral”, afirma Ryan Steiner, fisioterapeuta de la Clínica Cleveland, en Cleveland (Estados Unidos).

Estos problemas de salud pueden contrarrestarse haciendo ejercicio, ya que los riesgos disminuyen notablemente en las personas que realizan una media de 150 a 300 minutos de actividad física a la semana. Estos efectos también pueden contrarrestarse haciendo pequeñas pausas a lo largo del día, ya sea caminando unos minutos o cambiando a un escritorio de pie.

La paradoja de la actividad física

Para las personas que realizan trabajos manuales, sin embargo, el aumento de la actividad física puede jugar en su contra, un fenómeno conocido como la paradoja de la actividad física. Aunque el aumento de la actividad física en el tiempo libre ayuda a protegerse de las enfermedades cardiovasculares, el aumento de la actividad física en el trabajo incrementa en realidad el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares.

Los investigadores siguen tratando de entender las razones de esta paradoja, pero una posible explicación es que, a diferencia de lo que ocurre en el tiempo libre, los trabajadores no tienen control sobre la duración y la intensidad de su actividad física.

“El cuerpo está sometido a un cierto estrés crónico”, afirma Buffey; “además, no pueden recuperarse porque tienen que volver al trabajo al día siguiente”. Los efectos del estrés crónico también pueden verse agravados por otros factores relacionados con el estilo de vida, como no poder seguir una dieta equilibrada o no priorizar el sueño.

Los deportistas de élite, en cambio, no perciben un efecto negativo de sus altos niveles de actividad física. Esto puede atribuirse probablemente al hecho de que, para mantener su rendimiento atlético, tienen que priorizar el descanso, la recuperación y una buena nutrición fuera del trabajo.

Las condiciones de trabajo importan, y la flexibilidad marca la diferencia

El entorno de trabajo puede aumentar el estrés de trabajar muchas horas o puede contrarrestar los riesgos para la salud.

Los estudios demuestran que los trabajadores que tienen un mayor control sobre su entorno laboral (por ejemplo, pueden controlar el ritmo de trabajo o el número de responsabilidades que asumen) sufren menos estrés que los que tienen menos control. Esto, a su vez, se traduce en mejores resultados para la salud, como un menor riesgo de cardiopatías. “Sabemos que los trabajos muy exigentes y con poco control están relacionados con las enfermedades cardiovasculares”, afirma Sembajwe.

Los empleados que tienen flexibilidad sobre su horario de trabajo, lo que incluye poder ajustarlo según sea necesario para adaptarse a las exigencias de su vida doméstica, tienen mejor salud mental que los empleados que no tienen control sobre su horario. Como demuestra la investigación, este efecto es cierto, incluso cuando se comparan empleados que trabajan un número similar de horas a la semana.

“La flexibilidad laboral en sí misma, independientemente del número de horas trabajadas y del tiempo libre remunerado, tiene una correlación negativa con la depresión o la ansiedad”, afirma Pearl McElfish, investigadora de la Universidad de Arkansas para las Ciencias Médicas (EE. UU.); “las personas que tienen esa flexibilidad manifiestan menos ansiedad y depresión que las que no la tienen”.

Resulta que, cuando se trata de trabajar para vivir, en lugar de vivir para trabajar, todos podemos beneficiarnos de una semana laboral más corta y flexible.

