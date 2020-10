Esta es la genética que introdujo el nuevo coronavirus en México

México también participó en sus análisis del genoma del SARS-CoV-2 en la plataforma digital internacional Gised para compartir sus análisis con la comunidad científica internacional. Esto es lo que encontraron en las formas genéticas más comunes del nuevo coronavirus del país.

Para el 17 de enero de 2020, cuando el virus aún no se había importado de Europa a México, el Instituto de Epidemiología (Indre) ya había desarrollado una prueba de PCR, una reacción en cadena de la polimerasa, gracias a la información compartida por el Parlamento Europeo. Investigadores chinos antes del mes del primer caso se registró Ciudad de wuhan, Provincia de Hubei.

Para el 12 de enero de 2020, los investigadores chinos que tratan la enfermedad por primera vez la identificaron como causada por un nuevo coronavirus y compartieron públicamente su secuencia genómica en el medio antes mencionado. Fue el neumólogo chino Zhong Nánshan, de 83 años, quien identificó el método de infección y lo publicó.

“Nos estamos preparando para obtener la secuencia genética del virus en cuanto llegue al país su primera cepa”, dijo el Dr. Ernesto Ramírez, director de la Dirección General Federal de Epidemiología de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica de México.

Esto sucedió el 27 de febrero de 2020 en la Ciudad de México con un hombre que había estado en Bérgamo, Italia durante dos semanas, entre el 10 y el 12 de febrero de este año. Ramírez explicó que la muestra llegó a Indre a las 21.30 horas de ese día y antes de la medianoche ya se había confirmado la transmisión del virus al país, este primer caso.

Metagenómica

La cepa del primer caso traído a México confirmó su parentesco en presencia de la zona que visitó el enfermo. Para el 1 de marzo, México había subido la secuencia genómica de la cepa del virus a la plataforma Gsite en su caso.

El experto dijo que para identificar la cepa se buscan asociaciones a través de árboles filogenéticos.

“El primer análisis se hace para confirmar de dónde vino esta secuencia genética de la primera cepa, a quién se parecía”, explicó. En consecuencia, se confirmaron sus importaciones de Europa.

Para identificar la introducción de un nuevo coronavirus en México, investigadores nacionales realizaron un análisis exhaustivo de los casos presentados durante los primeros quince días de la pandemia en el país, entre el 27 de febrero y el 15 de marzo. el que recogió muestras de la carga viral suficiente para obtener lecturas completas de la secuencia del genoma en cada caso.

Durante los primeros 15 días de la pandemia mexicana se obtuvieron 33 muestras de diferentes pacientes 17 secuencias genómicas de cada cepa.

Se incluyeron pacientes con o sin viajar al extranjero, pero que tenían evidencia confirmatoria de su infección con el nuevo coronavirus.

De las 17 existencias importadas que se detectaron durante las dos primeras semanas de marzo de 2020, 15 de estas personas llegaron primero al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y de ahí se trasladaron a otros puntos de la ciudad. República.

Estrategias de control genómico

El instructor explicó que a partir de este primer experimento, que identificó una serie de cepas en los primeros días cuando la pandemia no había alcanzado la propagación de la comunidad, se diseñó una estrategia para monitorear la ocurrencia del nuevo coronavirus y en México.

El país se unió a la red de monitoreo genómico del virus COVID-19 en América para monitorear el tipo de SARS-CoV-2 que circula en cada país de la región, sus interacciones, cepas y linajes.

Este proyecto se lleva a cabo en colaboración con la Organización Mundial de la Salud y cubre el seguimiento de todo tipo de virus activos, en particular todos coronavirus SARS-CoV-2. Esta clasificación se realiza mediante dos sistemas: clados y líneas.

Hay seis clases de SARS-CoV-2 circulando en el mundo y una serie de linajes más complejos y numerosos que son «más complejos porque la clasificación implica cambios en los nucleótidos que implican el manejo de muchas letras en su nomenclatura».

De las 17 secuencias genómicas identificadas en México durante los primeros quince días de la pandemia, se identificó la presencia de cinco clados en 32 estados del país, seis de los cuales son reconocidos a nivel mundial.

La mayor presencia en México es G, dominante en Europa, seguida de la presencia de GR y GH. La presencia de clados S y L en Asia no se registró en México hasta marzo de 2020.

Se identificaron 17 géneros de virus y se compartieron con la mayoría en otras partes de América Latina: B.1; B.1.1; B.1.5 y B.1.5.11

Si bien aún no se reconoce a nivel mundial que exista una correlación entre la genómica del virus y la gravedad de la enfermedad desarrollada por el paciente, México analiza la asociación entre comorbilidades, enfermedades crónicas no transmisibles que tuvieron un impacto particular en su desarrollo. pandemia a nivel local – y la secuencia genómica de los casos registrados.

«El proyecto de comorbilidad continúa 70 secuencias genómicas ya montado, donde analizamos la gravedad de la enfermedad. Aunque no se ha reportado ningún marcador molecular relacionado con la gravedad a nivel internacional, pronto presentaremos las conclusiones de México al respecto ”, anotó.

Fuente: oncenoticias.cr