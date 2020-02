Esporas de moho resisten al ‘ambiente marciano’ de la estratosfera

Las esporas de moho se han revelado como los microorganismos que sobreviven mejor en las condiciones extremas de temperatura, radiación y baja presión que se registran en la estratosfera.

Es el resultado de una ‘competición’ organizada por astrobiólogos del Centro Aeroespacial Alemán (DLR), que enviaron un ‘zoológico’ completo de microorganismos, como bacterias y mohos, en un viaje de nueve horas hasta 30 kilómetros sobre la Tierra.

El experimento MARSBOx (Microbes in Atmosphere for Radiation, Survival and Biological Outcomes Experiment) tuvo lugar en septiembre pasado a bordo de un cohete de la NASA.

Condiciones similares a Marte

A esta altitud, los efectos protectores de la atmósfera de la Tierra se reducen considerablemente, y la temperatura, la radiación y la presión son similares a las condiciones que se encuentran en Marte.

El equipo de DLR ha estado analizando las muestras de MARSBOx y los hallazgos biológicos preliminares ya están disponibles. Estos muestran que la mayoría de las bacterias han sido asesinadas, y la fuerte radiación ultravioleta ha resultado ser particularmente problemática para ellas. Solo unos pocos estafilococos, patógenos humanos, sobrevivieron al viaje. En contraste, las esporas de moho sobrevivieron mejor en condiciones extremas en la estratosfera.

“Se han llevado a cabo investigaciones sobre bacterias en el espacio desde las misiones Apolo. Los hongos (que incluyen al moho) también se consideran organismos relevantes para el espacio. Sin embargo, la investigación está en sus primeras etapas”, dice en un comunicado Ralf Möller, un microbiólogo del Instituto DLR de Medicina aeroespacial en Colonia.

Möller tiene una explicación para la mayor resistencia de los mohos a estas condiciones atmosféricas extremas: “Para proliferar, los mohos forman esporas que son altamente resistentes a condiciones extremas como la sequedad y la radiación. Además, los hongos tienen mecanismos protectores muy eficaces contra la radiación, como una fuerte pigmentación negra y una reparación efectiva del ADN. Aunque muchas bacterias tienen propiedades similares, las esporas de moho son mucho más resistentes a las condiciones extremas de Marte que las bacterias que probamos”.

“Los resultados demuestran –subrayó en un comunicado– la importancia de continuar con la investigación de microorganismos, particularmente hongos, y sus propiedades de supervivencia en el espacio, especialmente en interés de la salud de los astronautas en misiones a largo plazo a estaciones espaciales, y más tarde a hábitats en la Luna y Marte “.

Fuente: EP