Es una tablilla, ha sido descubierta en Europa y el lenguaje que muestra jamás había sido estudiado. Los arqueólogos están trabajando en ello

Por el momento, los investigadores desconocen quienes son los responsables de este curioso artefacto

Tenemos que viajar hasta la lejana Georgia, un país que bebe de la influencia de Europa y Asia, y acercarnos a la región de Dmanisi para toparnos con la historia que se inició con un grupo de pescadores, responsables de haberse encontrado con la tablilla que has podido ver en la imagen de portada. La misteriosa piedra tallada esconde aún muchos secretos y no hemos podido más que atisbar un pequeño fragmento de su historia.

La misteriosa tablilla hallada en Georgia

Fue en otoño de 2021 cuando el grupo de pescadores descubrió la curiosa roca en las inmediaciones del lago Bashplemi. Dado que estaba llena de suciedad, decidieron limpiarla con un instrumento de hierro, aunque, por suerte, las inscripciones que se escondían bajo la mugre no fueron alteradas por la improvisada manipulación.

Ahora, gracias a un artículo publicado en la revista científica Journal of Ancient History and Archaeology, sabemos que la tablilla contiene un lenguaje que nunca antes había sido observado en otros lugares del planeta y en otros artefactos. Los autores señalan:

De manera general, la inscripción Bashplemi no repite ninguna escritura conocida por nosotros. Sin embargo, muchos de los símbolos utilizados se parecen a algunos encontrados en Oriente Medio, además de aquellos de países remotos geográficamente como India, Egipto o Iberia Occidental.

En total, los investigadores han conseguido identificar hasta 60 símbolos, 39 de los cuales son únicos y no están repetidos. Según las pesquisas llevadas a cabo, algunos de estos caracteres podrían corresponderse con signos de puntuación y con números, lo que implicaría que estamos ante algún tipo de alfabeto aún por identificar.

Sin embargo, que no hayan sido identificados aún no significa que no guarden cierto parecido con lenguajes antiguos conocidos. Los autores del estudio explican que el texto parece tener sentido si se lee de manera horizontal, aunque no están seguros de si debe interpretarse de derecha a izquierda o viceversa. Por el momento, el texto se ha comparado con más de 20 lenguajes escritos antiguos, pudiendo ser similar en algunos detalles a la escritura protokartveliana, que tuvo su auge en el siglo IV a.C. en Georgia e Iberia.

Incluso parece que existen similitudes con símbolos que nos llevarían a la Edad de Bronce, tales como runas cólquidas o el alfabeto mrgvlovani, ambos relacionados con el país georgiano. Eso sí, los autores puntualizan:

Algunas similitudes con los alfabetos fenicio, arameo y griego no nos sorprenden, ya que su papel en la región y sus relaciones en escrituras locales son de sobra conocidos.

Pero, ¿cómo fueron realizadas las inscripciones? Tras pasar por los microscopios de los investigadores, estos pueden afirmar que se utilizaron herramientas similares a taladros cónicos con el fin de llevar a cabo el contorno de los símbolos. Después, gracias a algún tipo de utensilio de cabeza redonda, se pudieron pulir y unir las muescas realizadas.

Aunque no se sabe a ciencia exacta la fecha de procedencia de la inscripción, los investigadores sugieren que podríamos estar hablando de una tablilla de la Edad de Bronce y de la Edad del Hierro, con lo que podría tener miles de años de antigüedad. Y si te preguntas por su significado, solo se puede especular con temática militar, un proyecto de construcción o una ofrenda a una antigua deidad.

Fuente: mundodeportivo.com