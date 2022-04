¿Es posible viajar en el tiempo evitando paradojas? Esto creen los físicos

Todo fanático del cine de ciencia ficción ha deseado viajar en el tiempo y corregir sus errores, mas temen que al hacerlo su presente se llene de paradojas. Es bastante habitual ver a expertos de mecánica cuántica discutir este punto una y otra vez en las conferencias científicas. Pero para empezar, ¿qué tan posible es siquiera viajar en el tiempo?

Los viajes en el tiempo podrían volverse una realidad muy pronto

Nuestra comprensión moderna del tiempo y el espacio proviene del físico Albert Einstein y de su Teoría sobre la Relatividad. En ella, el ilustre asegura que el “tejido espacio-tiempo” del Universo puede romperse con las herramientas adecuadas.

Por tanto, no es imposible que se produzcan viajes en el tiempo hacia el pasado o el futuro. Sin embargo, todas las ecuaciones matemáticas planteadas hasta ahora han terminado en fracaso.

“Resulta que puedes escribir ecuaciones que describen viajes en el tiempo y son totalmente compatibles y consistentes con la relatividad. Pero la física no es matemática, y las ecuaciones no tienen sentido si no se materializan”.

Barak Shoshany, físico en la Universidad de Brock

Esta perspectiva sombría ha ocasionado que muchos físicos defiendan que los viajes en el tiempo son imposibles, con o sin paradojas. Pero para unos pocos no deja de ser una posibilidad futura, por lo que han analizado que herramientas serían necesarias para romper el espacio-tiempo.

¿Qué se necesita para viajar en el tiempo exitosamente?

Una de la cosas indispensables que consideraron estos científicos es la construcción de una máquina del tiempo. Después de todo, el cuerpo es incapaz de romper por su cuenta las leyes de la relatividad.

Se han analizado distintas propuestas de naves espaciales, e incluso construido, pero ninguna ha arrancado todavía. La razón es simple, el combustible que requiere esta máquina para viajar en el tiempo y evitar paradojas no es otra que la materia negativa.

La materia negativa no es algo que puedas encontrar tirado por ahí, ya que todo lo que nos rodea tiene carga positiva y está sujeto a la gravedad. La única manera de obtenerla es creándola artificialmente. Sin embargo, la tecnología actual solo ha podido crear partículas de materia negra. Nada comparado a las cantidades industriales que necesitaría una máquina del tiempo.

La principal limitante de los viajes en el tiempo son las paradojas de consistencia

Si la máquina del tiempo fuera el único problema, entonces seguramente los físicos ya habrían sacado a la luz sus experimentos cuánticos.

La verdadera razón por la que muchos argumentan que los viajes en el tiempo son imposibles es por las paradojas de consistencia. El tipo de paradoja más común que sugiere que cambiar el pasado puede alterar la secuencia futura de manera inesperada.

Por ejemplo, supongamos que una vez que viajamos al pasado decidimos destruir la máquina del tiempo. Lo normal sería que esta se destruyera en el futuro y no pudiera volver a usarse. Sin embargo, la paradoja de consistencia ocasiona que esta máquina siga existiendo en el futuro, porque sino no podría haber sido destruida en primer lugar.

Los científicos afirman que estas paradojas no se “crean” por nuestras acciones. Solo están ahí para darle sentido al viaje del tiempo que hicimos, por lo que limitan bastante nuestras posibilidades.

Ahora bien, este equipo de física cuántica asegura que se puede viajar en el tiempo evitando esta paradoja, ya que no “existe” realmente.

¿Qué tanto sabemos de las paradojas?

Puede que este término sea bastante familiar en las películas de ciencia ficción pero, al igual que el resto de cálculos físicos, no deja de ser una suposición sobre que ocurriría al viajar en el tiempo.

El físico teórico Stephen Hawking describió en su conjetura sobre la protección de la cronología que viajar en el tiempo, si llega a suceder, sería peligroso. Básicamente porque implicaría que no se puede cambiar nada. Sin embargo, esta teoría no ha sido aprobada todavía por la comunidad de mecánicos cuánticos.

En su lugar, muchos físicos se inclinan más hacia la posibilidad de que al viajar en el tiempo se creen líneas paralelas, no paradojas, en las que es posible cambiar lo que sea. Básicamente porque estas no están ligadas a la línea de tiempo original, por lo que al volver nada habría cambiado.

Visto así resultaría bastante inútil viajar en el tiempo solo para crer una línea paralela que no produzca paradojas. Pero aún así, seguro que muchas personas darían lo que fuera por repetir una fase en su vida.

Fuente: tekcrispy.com