Entrena tu capacidad de lógica, ¿sabes resolver este acertijo?

Os planteamos un acertijo de lógica para entrenar un poco el cerebro durante el fin de semana. No vamos a decir si es difícil o fácil, eso depende de vosotros.

Los ejercicios de lógica son un gran pasatiempo para muchos. El desafío de encontrar la solución a un problema complejo puede ser un gran entrenamiento mental. Si eres de los que se considera incapaz, tranquilo, es cuestión de práctica, cuántos más hagas, más rápidos los resolverás.

Vamos con este acertijo en el que el protagonista será un gato, tu mascota por ejemplo. Necesitas llevarlo al veterinario dentro de una semana, pero tu gato se resiste y empieza a jugar al escondite contigo.

Tienes cinco cajas de cartón vacías en casa (no sabemos porqué no las has llevado a reciclar todavía), pero tu gato las usará para esconderse y tú solo puedes consultar una caja por día. Las cajas están colocadas en línea recta: 1, 2, 3, 4 y 5. Mientras, tu gato aprovecha cada noche para cambiar de caja, pero solo puede desplazarse con un movimiento a la caja que está a la derecha o la izquierda.

Si el gato se mueve cada noche a una de las cajas de al lado y tú solo puedes consultar una caja por día. ¿Cómo puedes encontrarlo en menos de seis días que es cuando tienes que llevarlo al veterinario? No, no puedes llevarte las cinco cajas al veterinario.

Te aconsejamos que utilices algunos gráficos en un papel si ves que el problema es muy complicado. Puedes dibujar las cinco cajas en un papel y mover una moneda de una a otra en sustitución del gato. Así te será más fácil.

Solución

Vamos a explicar la solución a este problema de lógica para ver si has llegado a la misma conclusión que nosotros. No hagas trampa y piensa un poco antes de seguir leyendo.

Lo primero que tenemos que decidir es si empezamos por un número par o impar, es decir, miramos primero en las cajas 2 o 4, o elegimos entre la caja 1, 3 o 5. Nosotros vamos a suponer que el gato se ha escondido en una caja con número par, hay menos opciones, es más fácil.

Empezamos por la caja 2. Tenemos dos opciones, encontrar al gato o no (hasta aquí fácil, ¿verdad?). En caso negativo suponemos que está en la caja 4 y hemos perdido una oportunidad. Esperamos hasta el día siguiente y sabemos que el gato se ha movido a la derecha o izquierda, es decir, 3 o 5. Por lo que el segundo día, elegimos la caja 3, de nuevo ganamos o perdemos.

Si el segundo día tampoco encontramos al gato, eso significa que está en la caja 5 y que solo tiene la opción de moverse por la noche a la caja 4 de nuevo. Al día siguiente abrimos esa caja y lo encontramos, no se va a librar del veterinario.

¿Qué pasa si el gato se ha escondido en una caja impar desde el principio? Aquí empieza lo divertido. Si al tercer día no has dado con el gato, pasando por las cajas 2, 3 y 4 en orden, significa que el gato estaba en primer lugar en una caja impar.

Sin embargo, al tercer día no tendrá más remedio que situarse en la caja 2 o 4. Recuerda que solo se puede mover de una en una y las pares están en medio de las tres impares). Cuando al tercer día vuelvas a comenzar el proceso 2, 3 y 4, acabarás dando con él como en hemos explicado en el proceso anterior. Nuestra solución es esta: 2, 3, 4, 2, 3 y 4. Puede que tú des con otra.

