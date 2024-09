¿El tiempo puede llegar a ser reversible? Esto fue lo que encontraron científicos a través de un nuevo experimento

El estudio, publicado en la revista Nature Physics, destaca que las moléculas dentro de estos materiales pueden moverse de manera reversible en el tiempo bajo ciertas condiciones

Un equipo de científicos de la Universidad Técnica de Darmstadt en Alemania y la Universidad de Roskilde en Dinamarca ha realizado un hallazgo sorprendente relacionado con la naturaleza del tiempo a nivel molecular.

Su investigación, centrada en materiales como el vidrio y ciertos plásticos, sugiere que el tiempo no es siempre unidireccional, al menos en un sentido molecular. Este descubrimiento desafía nuestra percepción habitual del tiempo como algo que fluye en una única dirección, planteando nuevas preguntas sobre su comportamiento en escalas microscópicas.

El estudio, publicado en la revista Nature Physics, destaca un fenómeno fascinante: las moléculas dentro de estos materiales pueden moverse de manera reversible en el tiempo bajo ciertas condiciones. Dicho comportamiento, observado por primera vez gracias a un experimento innovador, obliga a reconsiderar algunos de los principios fundamentales de la física, como la segunda ley de la termodinámica.

Esta ley, que se refiere al crecimiento constante de la entropía o el desorden en un sistema, es la razón por la cual en nuestra vida cotidiana vemos que los procesos ocurren en una sola dirección: una taza rota no se recompone y un huevo cocido no vuelve a ser crudo. Sin embargo, la irreversibilidad del tiempo que percibimos podría ser una consecuencia del aumento natural del desorden y no una verdadera limitación física.

Uno de los aspectos clave de esta investigación es cómo se detectaron las fluctuaciones moleculares reversibles en el tiempo. Los investigadores utilizaron una técnica avanzada que involucraba el uso de una cámara altamente sensible para capturar la dispersión de la luz láser en una muestra de vidrio.

Los patrones de interferencia resultantes, al ser analizados detalladamente, mostraron que las moléculas dentro del material podían reorganizarse de manera reversible en el tiempo, como si no hubiera una distinción clara entre pasado y futuro.

Este fenómeno se denomina “tiempo material”, un concepto que fue propuesto hace medio siglo. Similar al concepto de tiempo propio en la teoría de la relatividad, el tiempo material sugiere que dentro de ciertos materiales el tiempo fluye de manera diferente, dependiendo de la rapidez con la que sus moléculas se reconfiguran.

Esto introduce una nueva forma de pensar sobre el tiempo a nivel molecular, y abre la puerta a más investigaciones sobre cómo la estructura interna de ciertos materiales puede influir en su percepción del tiempo.

Este avance podría tener implicaciones significativas en áreas como la física cuántica y la termodinámica, ya que desafía las ideas preexistentes sobre la naturaleza del tiempo y el desorden. Aunque estos hallazgos se limitan a escalas microscópicas, ofrecen una ventana hacia una comprensión más profunda de los principios que rigen el universo en su nivel más fundamental.

Fuente: eltiempo.com