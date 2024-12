El reactor nuclear más antiguo del planeta tiene 2.000 millones de años y se encuentra enterrado en este país de África

En 1972 un físico francés encontró pruebas de que en los yacimientos de yacimientos de Oklo en Gabón (África) se había producido una fisión nuclear de forma natural y estable durante más de 2.000 millones de años

La energía nuclear producida en plantas especializadas es hoy una fuente de energía eléctrica bastante polémica. No obstante, si hay que decir algo es que funciona y proporciona electricidad a millones de hogares gracias a un proceso de fisión realizada de manera estable. Ahora bien, los seres humanos no fueron los primeros en hacer tal cosa, en 1972 un físico francés halló en África pruebas del que podría ser el reactor más antiguo del planeta.

Hoy como decíamos la energía nuclear está discutida por grupos de ecologistas, pero lo cierto es que funciona bastante bien. De todas formas, la fisión empieza a parecer cosa del pasado y los científicos ponen sus ojos en la creación de la fusión nuclear, que produciría mayor cantidad de energía y menos contaminación. Para que lo entendamos bien el problema de la fusión es que produce tanta energía que no somos capaces de almacenarla. Ahí está el gran misterio a resolver.

El reactor nuclear más antiguo del que se tiene constancia está en Gabón

No obstante, la historia de hoy no tiene nada que ver con este tema, sino con lo que encontró un físico francés que trabajaba en la planta de procesamiento nuclear en Pierrelatte (Francia) en unos yacimientos de uranio en África. Si no sabes como funciona una planta nuclear te lo explicamos de modo sencillo. Para producir energía estas plantas utilizan uranio que es enriquecido de forma artificial para que produzca un proceso llamado fisión y que resulta en electricidad. En el mundo los depósitos de uranio son grandes, pero el obstáculo es que hay de tres tipos con tres isótopos distintos: Uranio 238, 234 y 235. El más valioso es este último, ya que es el único que se puede enriquecer completamente para producir energía estable.

No obstante, ¿cuál es el máximo problema? Pues que este Uranio 235 es bastante raro en la superficie terrestre, de hecho, se ha comprobado que solo el 0,720 del uranio actual contiene ese isótopo. Por lo que encontrar más yacimiento siempre es una faena. Una faena donde tiene que invertirse para buscarlos.

En Oklo, en Gabón (África), el mencionado físico estaba analizando el uranio de un yacimiento cuando descubrió que allí el isótopo 235 era incluso más bajo de lo habitual. Era un 0,717. El descenso era de 3 centésimas, muy poco realmente. No obstante, al analizar más rocas encontró que algunas estaban alrededor de 0,4, eso ya es un descenso considerable cuando hablamos de estas pequeñas cifras. ¿Qué había pasado?

El resultado de las investigaciones, tal y como ha contado IFLScience en un reciente artículo, fue que se descubrió que en aquel paraje los yacimientos de uranio habían servido para que se creara un proceso de fisión de forma natural que llevaba en marcha más de 2.000 millones de años. Por tanto, estamos ante el reactor nuclear más antiguo del planeta y nada tiene que ver con el ser humano. Ahora bien, este reactor se fue parando poco a poco hasta detenerse por completo.

Sin duda esto demuestra que los caminos de la naturaleza son inescrutables y que el ser humano simplemente se aprovecha de unos proceso que ya existen en el medio ambiente. Lo cual dice mucho de la inteligencia de nuestra especie.

Fuente: mundodeportivo.com