El mejor científico joven mexicano obtiene pasantía en la NASA

El talento mexicano es innegable, y en esta ocasión le tocó protagonizar el triunfo a Guanajuato, pues el celayense, Dillan Michael Pérez Ramos acaba de obtener el título de “el mejor científico joven del país”, al obtener el primer lugar en el World Science and Technology Organization así como una pasantía en la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA).

De acuerdo con Debate, el guanajuatense ya había destacado en concursos nacionales e internacionales de ciencia representando a Guanajuato y en ocasiones a México. En ambas situaciones de igual forma ganó el primer lugar y se posicionó como el mejor científico joven del país y del año.

¿Quién es Dillan Michael Pérez Ramos y a qué se dedica?

El joven ganador actualmente es residente de la carrera universitaria de Ingeniería Ambiental del Tecnológico Nacional de México (TecNM). El 16 de abril de 2022, participó en el concurso World Youth Invention Competition 2022, organizado por la International Association of Advanced Science and Applied Engineering.

La competencia debido a las condiciones de la pandemia mundial por COVID-19 se llevó a cabo de manera virtual en Pretoria, Sudáfrica, en el concurso participaron países como Estados Unidos, Noruega, Pakistán, entre otros.

En la reciente competencia el celayense obtuvo el reconocimiento el ‘Mendel Award for the Best Invention in Biotechnology‘, por su proyecto: “Elaboración de una membrana biodegradable a base de extracto de algas marinas con beneficios para el medio ambiente y la salud humana”.

El 19 de abril fue galardonado con el “Premio Joven Científico de México”

Posterior a este buen inicio de año para el celayense en 2022, el 19 de abril fue galardonado con el “Premio Joven Científico de México”, por parte de la Asociación de Jóvenes Científicos de México en Orizaba, Veracruz, en donde compitió con más de 30 participantes de todo el país, el guanajuatense obtuvo el reconocimiento debido a su trayectoria y aportaciones en el ámbito científico.

Sin embargo, Dillan ha logrado alcanzar su sueño al obtener una pasantía en LA NASA

Este sueño se hizo realidad en los días del 27 al 30 de mayo, el celayense participó en la Universal Science Fair Australia 2022, organizada por la World Science and Technology Organization, competencia exclusiva donde solo participaron 100 estudiantes que fueron campeones de eventos internacionales de ciencia durante el 2021.

En esta competencia internacional obtuvo el primer lugar del Top Ten Mundial con una calificación de 98.92 puntos ganándole a alumnos de países como Estados Unidos, Japón, Nueva Zelanda, India, Puerto Rico, Inglaterra, Malasia, etc., su proyecto de investigación se tituló: “Construcción, arranque y control de un biorreactor para la obtención de biodiésel”.

Entre los premios que ha ganado se destacan:

Primer lugar, Universal Champion Cup,

Rosalind Franklin World Prize of Science and Technology (Wellington, Nueva Zelanda), otorgado por la World Science and Technology Organization

Gran Premio Intercontinentale Nikola Tesla per il Merito in Scienza e Tecnologia, otorgado por la Federazione Intercontinentale della Scienza e della Tecnologia (Roma, Italia)

Premio “Scientist of the Year Award” (Premio al Científico del Año), otorgado por la World Society of Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics, en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos. (El premio es de categoría mundial e implica que el celayense fue reconocido en los cinco continentes como lo son: América, África, Asia, Europa y Oceanía)

Medalla de oro en el Evento Nacional Estudiantil de Ciencia, Ingeniería e Innovación Tecnológica, organizado por la Sociedad Mexicana de Ciencia, Ingeniería e Innovación Tecnológica, participando con el proyecto: “Construcción, arranque y control de un biorreactor para la obtención de biodiésel”.

Este último galordón “Medalla de Oro”, lo acaba de conseguir recientemente el pasado 8 de junio de este 2022.

NASA

Sobre su pasantía en la NASA, comentó que aún falta definir fechas, mencionó que aún no tiene su visa, se encuentra en espera de ello para definir qué tiempo estaría siendo parte de la agencia de gobierno espacial de Estados Unidos.

