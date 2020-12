Él es el único latinoamericano que entró en el top 10 de Nature

Los resultados que obtuvo en el combate contra la Covid-19 en Uruguay lo han catapultado a la élite de la ciencia internacional

Gonzalo Moratorio ha llegado a la cumbre de la ciencia mundial. Es el único latinoamericano que aparece en la lista de la revista Nature de los 10 investigadores más importantes del año, en la cual también destaca Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, de Estados Unidos.

“La verdad es que me siento totalmente sorprendido. No esperaba absolutamente nada de esto. Es realmente algo impensado para mí y todavía no caigo en cuenta de que fui elegido”, dice este virólogo uruguayo, de 38 años, en entrevista para Tec Review.

Él es investigador del Institut Pasteur de Montevideo y de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, en Uruguay, y su logro ha sido combatir exitosamente la Covid-19 en su país.

El empeño del equipo de científicos encabezados por Moratorio ha permitido que Uruguay, con alrededor de 3.5 millones de habitantes, reporte 10,029 casos y solamente 95 personas fallecidas por la pandemia.

Moratorio coordinó el desarrollo de una prueba de diagnóstico molecular de Covid-19, mediante la técnica RT-PCR, a costo accesible, lo cual ayudó a que la nación charrúa pudiera independizarse de la importación de este tipo de productos.

“En Uruguay pudimos democratizar los tests. Lo que hicimos no persiguió ningún fin monetario, fue conseguido con financiación regional del Mercosur (Mercado Común del Sur). Por eso fui elegido por Nature, porque hubo un motivo altruista y solidario de salir en primera línea a pelear esta batalla”, comenta Moratorio.

Una lucha nunca antes vista

Este virólogo platica que la humanidad nunca se había enfrentado a una pandemia en un contexto tan delicado como el de ahora, además de que el SARS-CoV-2 es “un enemigo muy astuto” que aún no ha sido comprendido cabalmente.

“Estamos en un planeta superpoblado con una globalización extrema en donde se mueven millones de personas día a día en condiciones normales mediante tráfico aéreo; esto hizo que en pocos días la pandemia llegara a todos los rincones de la Tierra”.

Además, Moratorio señala que las condiciones de contaminación, hacinamiento y desigualdad económica también han contribuido a que el impacto de este coronavirus sea aún mayor en el mundo.

Para afrontar esta situación, según este virólogo, es fundamental que los países latinoamericanos confíen en sus científicos.

“Ellos no solamente se han formado en estos países, sino que han salido a estudiar a los mejores institutos y centros de investigación del mundo y han vuelto para intentar refundar o continuar la ciencia latinoamericana”, expresa.

Sin embargo, esto no se ha dado en países como el de la bandera “verdeamarela”, donde pareciera que la cerrazón es la política de estado, de acuerdo con Moratorio.

“Brasil tiene mandatarios claramente obstinados y tercos, que no escuchan a nadie más que a ellos mismos”, afirma.

Mientras que otros países de la región, como México, han sufrido de una coordinación lenta entre autoridades públicas y expertos en salud, en el país natal de este científico no ha ocurrido así.

“Una de las claves para conseguir la situación que ha logrado Uruguay es que ha podido alinear a políticos y científicos, y entender que lo importante es tomar decisiones rápidas”, concluye.

