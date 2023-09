Dinosaurio con patas largas y parecido a un pájaro, cautiva a científicos

Científicos anunciaron que habían desenterrado en la provincia de Fujian el fósil de un dinosaurio del periodo Jurásico al que bautizaron ‘Fujianvenator prodigiosus’, una criatura que arroja luz sobre una etapa evolutiva crucial en el origen de las aves

Entre 148 millones y 150 millones de años, un dinosaurio del tamaño de un faisán y parecido a un pájaro, con patas alargadas y brazos como alas, habitó el sureste de China, con una anatomía desconcertante que sugiere que o bien era un veloz corredor o llevaba un estilo de vida parecido al de un ave zancuda moderna.

Científicos anunciaron este miércoles que habían desenterrado en la provincia de Fujian el fósil de un dinosaurio del periodo Jurásico al que bautizaron Fujianvenator prodigiosus, una criatura que arroja luz sobre una etapa evolutiva crucial en el origen de las aves.

Según Min Wang, paleontólogo del Instituto de Paleontología de Vertebrados y Paleoantropología de la Academia China de Ciencias, la cuestión de si el Fujianvenator, con su curiosa mezcla de rasgos esqueléticos, debe clasificarse como ave depende de cómo se defina un ave.

Cuando se le pidió una palabra para describir al fujianvenator, Wang respondió: “Yo diría ‘extraño’. El Fujianvenator dista mucho de parecerse a cualquier ave moderna”.

Un acontecimiento notable en la evolución ocurrió cuando los pequeños dinosaurios emplumados de dos patas de un linaje conocido como terópodos dieron lugar a las aves a finales del Jurásico. El ave más antigua conocida -el archaeopteryx- data de hace unos 150 millones de años en Alemania.

Según Wang, el Fujianvenator pertenece al grupo de los aviares, que incluye a todas las aves y a sus parientes más cercanos, los dinosaurios no aviares. A pesar de sus modestos comienzos, las aves sobrevivieron al impacto de un asteroide hace 66 millones de años que acabó con sus contemporáneos dinosaurios no aviares.

El fósil de Fujianvenator, descubierto en octubre, está bastante completo, pero le faltan el cráneo y partes de las patas, lo que dificulta la interpretación de su dieta y estilo de vida.

El hueso de la parte inferior de la pierna del Fujianvenator, la tibia, era el doble de largo que el fémur. Estas dimensiones son únicas entre los terópodos, grupo que incluye a todos los dinosaurios carnívoros, como el Tiranosaurio y varios otros. También tenía una larga cola ósea.

“La extremidad anterior se construye generalmente como el ala de un pájaro, pero con tres garras en los dedos, que están ausentes en las aves modernas. Así que se le puede llamar ala. No se puede determinar si podía volar o no. Basándonos en los rasgos del esqueleto, el Fujianvenator probablemente no era bueno volando”, dijo Wang.

Basándose en la anatomía de sus largas patas, los investigadores propusieron dos posibles estilos de vida: correr a gran velocidad o vadear en un entorno pantanoso, como las grullas o garzas actuales.

“Yo apostaría por el corredor”, dijo Wang.

Fuente: Reuters