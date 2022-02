Difunden autovídeo del orbitador chino en Marte con el Planeta Rojo de fondo [VIDEO]

El orbitador chino en Marte Tianwen-1 ha remitido a la Tierra impresionantes imágenes de video capturadas por una cámara especial que le muestra moviéndose con el Planeta Rojo de fondo.

El video publicado por la Administración Nacional del Espacio de China con motivo del Año Nuevo Lunar, muestra que el motor, el tanque de propulsor, el motor de control de actitud y otros componentes del orbitador están en buenas condiciones. Las imágenes fueron enviadas el 31 de enero.

En la secuencia de 37 segundos también se ofrece una vista del reflejo del sol en el orbitador, una bandera nacional china brillando en la nave espacial y la capa de hielo en el polo norte del planeta rojo, informa Xinhua.

