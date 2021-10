Desvelan nuevos secretos sobre el núcleo interno de la Tierra

Una nueva investigación muestra que el núcleo interno no es tan sólido como pensábamos: contiene estructuras líquidas, blandas y duras

Teniendo en cuenta lo inaccesible que es el núcleo interno de la Tierra, ya que ningún hombre o maquina ha estado en esta zona (viajar al centro de la Tierra no es tan ‘simple’ como en la película de ciencia ficción The Core de 2003), los científicos infieren minerales, calor y densidad de las capas de la Tierra gracias a cómo viajan las ondas sísmicas.

A medida que las ondas sísmicas se mueven a través de varias capas de la Tierra, su velocidad cambia y pueden reflejarse o refractarse según los minerales, la temperatura y la densidad de esa capa.

“Iluminada por terremotos en la corteza y el manto superior, y observada por observatorios sísmicos en la superficie de la Tierra, la sismología ofrece la única forma directa de investigar el núcleo interno y sus procesos”, explica Rhett Butler, geofísico de la Universidad de Hawái en Manoa School of Ocean and Earth Science and Technology (SOEST) y líder del nuevo trabajo que recoge la revista Physics of the Earth and Planetary Interiors.

Límites del núcleo terrestre

Hasta ahora, los expertos creían que el núcleo interno de nuestro planeta, cuyo tamaño es aproximadamente tres cuartas parte del de la Luna, era sólido, en contraste con la región de metal líquido que lo rodea, el núcleo externo. Sin embargo, un nuevo estudio cuestiona este planteamiento exponiendo que esta masa responsable del campo magnético de la Tierra, contiene hierro duro y blando.

Los científicos utilizaron el superordenador japonés Earth Simulator para evaluar cinco emparejamientos y cubrir ampliamente la región del núcleo interno.

El trabajo afirma que el núcleo interno “sólido” de la Tierra está, de hecho, dotado de una gama de líquidos, estructuras blandas y duras que varían a lo largo de los 240 kilómetros superiores del núcleo interno. El hallazgo de su estructura heterogénea proporciona una importante información sobre la dinámica en el límite entre el núcleo interno y el núcleo externo, que afecta a las generación del campo magnético terrestre.

Lo siguiente será modelar la estructura del núcleo interno con más detalle utilizando este mismo superordenador japonés para poder compararlo con ciertas características del campo geomagnético de la Tierra.

“El conocimiento de esta condición de frontera de la sismología puede permitir un mejor modelo predictivo de geomagnetismo que protege y protege la vida de nuestro planeta”, sugiere Butler.

“En marcado contraste con las aleaciones de hierro blandas y homogéneas consideradas en todos los modelos terrestres del núcleo interno desde la década de 1970, nuestros modelos sugieren que hay regiones adyacentes de aleaciones de hierro duras, blandas y líquidas o blandas en la zona superior del núcleo interno”, dijo Butler.

Los hallazgos acerca del núcleo interno terrestre “imponen nuevas limitaciones a la composición, la historia térmica y la evolución de la Tierra”, dicen los científicos.

Fuente: muyinteresante.es