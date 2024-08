Despareció durante 120 años, pero este extraño animal de mil patas ha sido redescubierto otra vez

Una expedición de científicos naturalistas ha redescubierto un milpiés gigante que no se veía desde 1897

Los avances tecnológicos nos han proporcionado herramientas muy útiles para encontrar animales que hasta el momento eran desconocidos. A pesar de que hay una lista de animales en peligro de extinción, los científicos no dejan de hallar especímenes raros y hasta ahora no catalogados. No obstante, también esta tecnología nos ayuda a redescubrir animales que estaban perdidos desde hace décadas, incluso siglos. Esto es lo que ha pasado con el milpiés gigante de Madagascar.

La isla de Madagascar es de sobra conocida, es la cuarta isla más grande del planeta y en ella hay un ecosistema muy peculiar. Debido a su aislamiento, allí durante miles de años han ido surgiendo animales que eran muy distintos al resto de sus congéneres que existían en otras partes del mundo. La verdad es que Madagascar es un auténtico paraíso para todos los científicos, ya que hay cientos de especies muy interesantes.

Llevaba desaparecido más de un siglo, pero eso se acabó

En concreto, recientemente, un equipo de científicos ha estado en el bosque de Makira, uno de los parajes naturales más impresionantes dentro de la isla. Allí se sabía que habían sido catalogadas veinte especies que después de décadas desaparecieron del radar. Entre ellas se encontraba el milpiés gigante (Spirostreptus sculptus) de color marrón oscuro y muy largo, hasta de 27 centímetros de longitud.

Este insecto enorme fue catalogado por primera vez por el naturalista Leo Zehntner en 1897. Desde entonces nadie volvió a avistar uno en el suelo del bosque, hasta ahora. 126 años después de haber entrado en la lista de animales de Madagascar, el milpiés gigante vuelve a ser una especie conocida, pues los naturalistas modernos han conseguido hallar ejemplares grandes. Es una gran noticia para toda la humanidad que recupera a uno de sus habitantes.

La información ha sido recogida por Popular Science en artículo de hace unas semanas. Uno de los miembros del equipo, el entomólogo Dmitry Telnov comentó con alegría que:

Personalmente, me sorprendió y agradó mucho el hecho de que el milpiés gigante Spirostreptus sculptus, no poco común en el bosque de Makira, pareciera ser otra especie perdida conocida solo por el espécimen tipo descrito en 1897.

Por supuesto la expedición enviada al bosque de Makira no ha trabajado solo para encontrar este extraño espécimen. Todo el equipo ha analizado el suelo de la selva para hallar otras especies de escarabajos, arañas y flores con forma de hormiga que habían sido perdidas con el paso de los años. Todo se ha vuelto a encontrar y a dar, lo que es una gran noticia. Puesto que siempre cabe la posibilidad que después de 100 o 50 años, estos animales hubieran desaparecido para siempre.

La verdad es que la isla de Madagascar sigue siendo un paraje natural en gran parte virgen y poco explorado. Esto nos proporciona importantes alicientes para valorar que allí todavía existen más animales que no se conocen. Quizá en el futuro se organicen nuevas expediciones de este tipo para descubrir nuevas especies, el tiempo dirá. Nosotros por nuestra parte estaremos atentos.

Fuente: mundodeportivo.com