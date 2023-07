Descubrieron una extraña serpiente rata que dejó atónitos a los investigadores

La extraña criatura fue hallada escondida en las montañas del Medio Oriente

Un extraño animal que había sido visto en pocas ocasiones, nunca había sido identificado hasta ahora, cuando un grupo de expertos pudo detectar qué es la misteriosa criatura que hallaron escondida en las montañas del Medio Oriente y que había logrado pasar desapercibida.

Un equipo de científicos de Eslovaquia, Israel y Rusia reconoció una nueva especie de serpiente rata, una de las más raras del Paleártico occidental. Actualmente, está calificada como «en peligro de extinción», pues se encuentra en una región políticamente inestable.

Según un estudio publicado en Scientific Reports, “el primer registro bien verificado” de un reptil “raro” fue en 1967. ​Desde aquel entonces, el animal fue visto de manera esporádica pero regularmente fue mal identificado, explicaron los investigadores.

«Elaphe druzaei» Cómo es esta serpiente rata

Desde la antigüedad, las serpientes rata han aparecido en la cultura humana, los mitos, la medicina y la religión, sostiene el estudio.

Especialmente sobre tres especies de serpientes ratoneras, E. quaturorlineata, Zamenis longissimus (anteriormente E . longissima) y Z. situla (anteriormente Elaphe situla), se creía que protegía a las personas de enfermedades y mordeduras de serpientes venenosas, sostiene el artículo científico mencionado.

Ahora, tras recopilar esta “información dispar” de distintos museos y obtener varias muestras de ADN, los investigadores descubrieron que la criatura desconocida era una nueva especie: la serpiente rata levantina o Elaphe druzei.

Si, los investigadores la denominaron «Elaphe druzei» o «Serpiente rata de Levante» en honor a los drusos, un grupo etnorreligioso considerado pacífico y muy culto, que habita en la misma región que la especie, las montañas del norte de Israel, el suroeste de Siria y el Líbano, reportó RT basándose en el informe.

De acuerdo con la publicación, la nueva especie, cuya identificación fue posible gracias a la combinación y el estudio de datos genéticos, morfológicos, de biogeografía y ecología, puede llegar a medir más de 1,5 metro.

Aunque es una especie grande y morfológicamente distintiva, en su medio natural tiene la capacidad de camuflarse y pasar desapercibida.

Tal como la describen, la serpiente rata levantina tiene una cabeza negra sólida con un cuerpo amarillento y está estampada con «manchas ovaladas de color marrón oscuro». Además, los machos crecen más que las hembras.

En detalle, los expertos documentaron diferentes variaciones de color. Las fotos muestran que las serpientes del Monte Hermón controlado por Israel son de color amarillo y blanco, mientras que las serpientes del Líbano son de color naranja.

La serpiente rata de Levante es diurna, se puede encontrar en paisajes de vegetación abundante y ha sido observada en el suelo, arbustos, trepando a los árboles y, a menudo, cerca de cuerpos de agua.

Eso sí, no representa un peligro para los humanos, ya que pertenece al género ‘»laphe'» que incluye 17 especies serpientes euroasiáticas «carismáticas y grandes», es inofensiva, no muerde y no es venenosa, informó el sitio.

Pero, ¿qué hizo que permaneciera desconocida durante tanto tiempo? El «estilo de vida secreto», la «rareza» y el «aislamiento» de esta criatura, tanto como la dificultad que enfrentan los investigadores para acceder a su hábitat.

Una especie que necesita «urgentemente estricta protección»

Debido a todos estos factores, según los científicos, la gran serpiente podría ser considerada en peligro de extinción a nivel mundial, y aseguran que necesita «urgentemente estricta protección».

A esto se suma que su área de distribución se encuentra en una región políticamente inestable, lo que dificulta aún más la investigación de la serpiente rata.

Fuente: clarin.com