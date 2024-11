Descubrieron un misterioso camino de baldosas en el fondo del Océano Pacífico

Un grupo de investigadores halló lo que sería una caminería de ladrillos al norte de las islas hawaianas

Quizás la caminería no solo sea necesaria para transitar los espacios de la Tierra. Bajo las profundidades del mar también se trazan trayectorias que indican, quizás, a los visitantes y habitantes subacuáticos por dónde andar, o eso es lo que parecería según el descubrimiento de una expedición submarina en 2022. Allí el grupo de investigación se dio con que el lecho marino del Océano Pacífico estaba, en apariencia, pavimentado.

Un viaje submarino a las profundidades del Océano Pacífico le devolvió a los investigadores una imagen inquietante: un fondo océanico aparentemente pavimentado. Este descubrimiento ocurrió en una expedición del año 2002 a una dorsal oceánica, una formación geológica que se encuentra en el fondo del mar. Esta se encontraba justo al norte de las islas hawaianas. Al llegar al lugar los exploradores se dieron con una sorpresa, un antiguo lecho de lago seco pavimentado con lo que parecía un camino de ladrillos amarillos.

Una expedición de 2022 halló un camino de ladrillos en el fondo océanico

“Es el camino a la Atlántida”, exclamaron los investigadores en el registro fílmico de la expedición publicado en Youtube en abril de 2022, cuando se tropezaron con una caminería en el fondo del océano. La inquietante escena fue descubierta por el barco de exploración Nautilus mientras inspeccionaba la cresta Liliʻuokalani dentro del Monumento Nacional Marino Papahānaumokuākea (PMNM).

PMNM es una de las áreas de conservación marina más grandes del mundo, más grande que todos los parques nacionales de los Estados Unidos juntos, y solo hemos explorado alrededor del 3 por ciento de su fondo marino. Los investigadores del Ocean Exploration Trust están ampliando las fronteras de esta zona salvaje, que se encuentra a más de 3.000 metros bajo las olas, y la mejor parte es que cualquiera puede presenciar la exploración.

El video capturado por los investigadores demostró las inquietudes de los mismos al encontrarse con aquella obra tan excepcional. “Esto es extraño”, exclama una voz, mientras que otra le responde “”¿Estás bromeando? Esto es una locura”. En la radio, el equipo comenta que el suelo parece casi una “corteza horneada” que se podría despegar.

¿Cuáles son los orígenes del camino de ladrillos submarino?

Sin embargo, “el camino de baldosas amarillas” no es un artificio de algún ser submarino, sino más bien de la propia naturaleza. En una pequeña sección del fondo océanico, la roca volcánica se fracturó de una forma que parecía sorprendentemente similar a los ladrillos. “Las fracturas únicas de 90 grados probablemente estén relacionadas con el estrés de calentamiento y enfriamiento de múltiples erupciones en este margen calcinado”, destacaron los especialistas.

Pero esto no desestima la mística de este camino, que no solo es inquietante si no también maravilloso. Seguir el camino de ladrillos es una señal de que vamos en la dirección correcta y que pronto podremos aprender mucho más sobre la geología oculta de la Tierra.

