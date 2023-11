Descubren ‘virus vampiro’ por primera vez en suelo estadounidense

Su nombre se debe a que se aprovechan de otros virus para replicarse

Se descubrieron distintos tipos de “virus vampiro” por primera vez en muestras de suelo en Maryland y Missouri.

La existencia de estos virus con nombre bizarro ya se conocía desde hace décadas, pero esta es la primera vez que se descubren rastros en los Estados Unidos.

Su nombre se debe a que se aprovechan de otros virus para replicarse, y se producen cuando un bacteriófago (virus que infecta exclusivamente a las bacterias) se adhiere al cuello de un virus del suelo y utiliza su “vida” para sobrevivir.

Un equipo de la UMBC (Universidad de Maryland del condado de Baltimore) y la Universidad de Washington en Saint Louis informó que este tipo de “virus vampiro” puede provocar que el virus huésped quede inactivo.

Los investigadores mencionaron que si bien las especies de virus vampiro pueden matar los virus que infectan los cultivos y el ganado, también pueden matar virus “buenos” que son esenciales para que el suelo prospere y esté saludable.

El equipo también agregó que aislaron los virus en los últimos días.

Tagide deCarvalho, bióloga de la UMBC y autora principal del estudio, compartió: “Cuando lo vi, no podía creerlo. Nunca se había visto a un bacteriófago (ni a ningún otro virus) adherirse a otro virus”.

El estudio se publicó en la revista científica Journal of the International Society of Microbial Ecology.

Fuente: independentespanol.com