Descubren un supercúmulo tan masivo que equivale a 26.000 billones de soles

Es el nuevo peso pesado entre los supercúmulos de galaxia y ha sido bautizado como Einasto

Un equipo internacional de científicos, entre los que se encuentran investigadores españoles, dirigido por astrónomos del Observatorio de Tartu de la Universidad del mismo nombre (Escocia), ha anunciado el descubrimiento de numerosos supercúmulos en el universo, pero entre ellos, se encuentra un titán: una enorme agrupación de cúmulos de galaxias que ha sido bautizada como Supercúmulo de Einasto en honor al astrofísico estonio Jaan Einasto, conocido por ser un pionero en la rama de la astronomía de la cosmología de campo cercano y uno de los descubridores de la estructura a gran escala del universo, y que celebró su 95 cumpleaños el pasado 23 de febrero. La importante contribución del profesor Jaan Einasto al estudio de los supercúmulos justifica que este descubrimiento lleve su nombre.

¿Qué es exactamente un supercúmulo?

La red cósmica contiene grandes regiones que miden entre decenas y cientos de megapársecs que están compuestas por cúmulos de galaxias extremadamente masivos; se conocen como supercúmulos. No son tan abundantes como las galaxias o los grupos galácticos, pero sí que se sabe a ciencia cierta que afectan a la evolución de las galaxias contenidas dentro de ellos.

Los supercúmulos, son como enormes ciudades en el espacio, que albergan los cúmulos de galaxias más grandes y masivos de todo el universo. Por ponerlo en perspectiva, los supercúmulos recién descubiertos son aproximadamente 2.000 veces mas grandes que nuestra galaxia, la Vía Láctea.

Todos ellos fueron identificados gracias a los datos del Sloan Digital Sky Survey utilizando una versión modificada del algoritmo de un amigo de un amigo aplicado en el catálogo de clústeres Wen-Han-Liu (WHL). El estudio se ha publicado en la revista The Astrophysical Journal.

Hito

El supercúmulo Einasto es un supercúmulo de récord. Es el más masivo de todos los descubiertos. Einasto es tan enorme que una señal de luz tardaría 360 millones de años en llegar de un extremo al otro. Contiene la misma masa que alrededor de 26.000 billones de soles (26 seguidos de 15 ceros). Es el nuevo peso pesado de los supercúmulos descubiertos en nuestro universo y se encuentra a 3.000 millones de años luz de distancia de la Tierra. De los 662 nuevos supercúmulos, este es, sin duda, el que más ha llamado la atención de los astrónomos.

Pero los demás no se quedan atrás. A partir de la muestra descubierta, los investigadores pudieron calcular la masa y el tamaño promedio de los supercúmulos. Determinaron que la masa de estos nuevos supercúmulos recién descubiertos es de seis millones de veces la del Sol (lo que resulta impresionante cuanto menos).

Aparte de estos colosales descubrimientos, los investigadores demostraron que las galaxias en los supercúmulos se expanden más lentamente que en el universo en su conjunto. ¿A que se debe este hecho? A la atracción gravitacional del supercúmulo, que contrarresta la expansión general, pero sin ser lo suficientemente grande en la escala del espacio para mantener unidas a las galaxias. Y que los cúmulos galácticos dentro de los supercúmulos son más pesados que los que se encuentran fuera de los supercúmulos, lo que evidencia que las galaxias en supercúmulos crecen y evolucionan de manera diferente a las que se encuentran fuera de estos entornos grandilocuentes. Con el tiempo, el efecto de la energía oscura en la expansión del supercúmulo se hará cargo de su atracción gravitacional, según los expertos. (Energía oscura es el nombre dado a la fuerza que acelera la tasa de expansión del universo y es la responsable de que las galaxias se alejen tanto de nosotros como entre sí y lo hacen cada vez más rápido conforme pasa el tiempo).

Y, gracias a este hallazgo, no solo contamos con mejor conocimiento de estas enormes estructuras, sino que también obtendremos nuevos datos sobre cómo se forman estos gigantes cósmicos y, potencialmente, podría ayudar a responder grandes preguntas acerca de la materia y la energía oscuras. Para conocer la naturaleza de estas megaestructuras es importante que contemos con un nutrido catálogo de supercúmulos que cubran un amplia gama de corrimientos al rojo y zonas del cielo y este estudio avanza en esa dirección.

Otros supercúmulos de infarto

Entre las megaestructuras de tipo supercúmulo que podemos encontrar en el universo, hemos localizado ya unas cuantas muy masivas, como el Supercúmulo King Ghidorah, que lleva el nombre del dragón de tres cabezas de la franquicia Godzilla. Se encuentra a 5.500 millones de años luz de la Tierra; contiene al menos 19 cúmulos de galaxias asociados a él, que se distribuyen en un área del cielo aproximadamente del tamaño de 15 lunas llenas. Si bien no es muy conocido (su descubrimiento fue publicado en 2022 en la revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters), este supercúmulo es un verdadero gigante en el paisaje cósmico. Era el supercúmulo de galaxias más masivo descubierto hasta el momento hasta la detección del Supercúmulo Einasto.

Es imposible no citar al Supercúmulo Laniakea: nuestro hogar cósmico. Esta vasta extensión de alrededor de 100.000 galaxias, incluida nuestra Vía Láctea, se extiende por más de 500 millones de años luz (su hallazgo fue publicado en 2014). El nombre Laniakea significa “cielo inmenso” en hawaiano, un apodo apropiado para el supercúmulo de galaxias en el que se encuentra la Tierra. Agrupa otros cuatro supercúmulos bastante próximos entre sí, como el Supercúmulo del Centauro, el Supercúmulo de Virgo, el Supercúmulo Hidra-Centauro y el Supercúmulo meridional.

El descubrimiento de Laniakea ha proporcionado una comprensión más profunda de las fuerzas gravitacionales que gobiernan los movimientos de nuestra galaxia y sus vecinas, revelando el flujo del tráfico galáctico a lo largo de las densas regiones del supercúmulo y dibujando los límites de nuestra región gravitacional.

Fuente: muyinteresante.com