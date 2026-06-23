Descubren un sorprendente mineral precioso dentro de una piedra de Marte que reescribe su historia

Estos hallazgos otorgan una visión excepcional del pasado remoto del planeta vecino y ayuda a que los investigadores reconstruyan su historia geológica

Un equipo de investigadores de la Universidad de Portsmouth, Inglaterra, descubrió por primera vez en la historia un mineral insólito dentro de una roca proveniente de Marte. Se trata del granate, una gema de color rojo oscuro de gran importancia, pues otorga datos valiosos como el registro de las fuerzas tectónicas, procesos de formación de menas e interacciones entre fluidos y rocas que forman la corteza y manto terrestres.

James Darling, profesor de Ciencias de la Tierra y Planetarias de la Facultad de Medio Ambiente y Ciencias de la Vida de la Universidad de Portsmouth, explicó en un comunicado de prensa que estos hallazgos «añaden una nueva e impactante dimensión a nuestra comprensión de la geología de Marte y abren una nueva y fascinante ventana a la evolución de nuestro planeta vecino».

Sus descubrimientos fueron publicados en la revista científica Geochemical Perspective Letters y sirven para dar una «visión excepcional» del pasado remoto del gigante rojo, además de ayudar a los investigadores a reconstruir la historia geológica del planeta, que se remonta a más de 4,500 millones de años.

Un descubrimiento importante

Tanya Kizovski, profesora adjunta de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Brock en Canadá, resaltó que el descubrimiento servirá para ampliar el conocimiento sobre los procesos geológicos posibles en el planeta.

«Este nuevo tipo de roca con granate podría darnos pistas sobre cómo ha cambiado Marte a lo largo de su historia y nuevas perspectivas sobre los entornos antiguos que pudieron haber formado el granate y minerales relacionados», declaró la especialista.

Además, resaltó que la pequeña sección del meteorito parecía muy interesante, aunque su composición química era «un tanto extraña». Inicialmente supusieron que se trataba de un mineral llamado piroxeno, muy común, sin embargo, decidieron examinarlo detenidamente.

Gracias a la Unidad de Microscopía Electrónica y Microanálisis de la Universidad de Portsmouth y el equipo láser del ROM, descubrieron el granate. Al analizar la composición química

Fuente: heraldodemexico.com.mx