Descubren un antiguo juego de mesa de hace 4.000 años

El juego, similar al Backgammon, fue encontrado en un asentamiento de Omán de la Edad de Bronce

Un equipo de arqueólogos que se encontraba trabajando en una excavación en el desierto de Omán ha descubierto un antiguo juego de mesa de piedra en un asentamiento de la Edad de Bronce.

Las excavaciones alrededor de Ayn Bani Sa’dah en el valle de Qumayrah fueron dirigidas por la Universidad de Varsovia y el Ministerio de Patrimonio y Turismo de Omán.

El tablero presenta trece cuadrados marcados, cada uno con una hendidura central. Los expertos creen que su equivalente moderno más cercano sería el backgammon, donde los jugadores, que serían dos, tirarían el dado para competir entre sí para mover todas sus piezas y luego sacarlas del tablero antes que su oponente, pudiendo capturar piezas y devolviéndolas al principio.

Los investigadores llevaban excavando en el valle de Qumayrah desde 2015 y han desenterrado restos que datan de al menos cinco períodos arqueológicos diferentes, como el Neolítico tardío (4300-4000 a. C.), la fase Umm an-Nar de la Edad de Bronce (2600-2000 a. C.) o la Edad de Hierro II. (1100–600 a. C.).

Los investigadores fueron dirigidos conjuntamente por Piotr Bieliński del Centro Polaco de Arqueología Mediterránea (CAŚ), con científicos de la Universidad de Varsovia (PCMA UW) y Sultan al-Bakri, Director General de Antigüedades del Ministerio de Patrimonio y Turismo (MHT) del Sultanato de Omán.

Los arqueólogos planean reanudar sus excavaciones en el valle de Qumayrah a finales de este año 2022, tanto en Ayn Bani Sa’dah como en Bilt, en el otro extremo del valle, donde hay más restos de Umm an-Nar.

Fuente: muyinteresante.es