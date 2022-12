Descubren restos de oro en unas herramientas de Stonehenge de hace 4,000 años

Los trabajos de investigación de un equipo de arqueólogos de las universidades de Leicester y Southampton, en Gran Bretaña, han desvelado que unas herramientas para trabajar objetos de metal que fueron descubiertas hace dos siglos en un enterramiento de la Edad del Bronce, cerca de Stonehenge, podrían haber sido utilizadas para trabajar láminas de oro

el círculo de piedra de Stonehenge, en la inglesa llanura de Salisbury, es, sin duda alguna, uno de los monumentos megalíticos más famosos y visitados del mundo. Se han propuesto numerosas teorías acerca de cuál fue su función, tales como que era un lugar sagrado donde se llevaban a cabo algún tipo de ceremonias, aunque la hipótesis más aceptada en estos momentos es la que defiende que este antiguo henge se utilizó como un gigantesco calendario dada su alineación con los solsticios. A lo largo de los años, Stonehenge y sus inmediaciones han proporcionado muchos y muy interesantes descubrimientos a los investigadores, que no han dejado de estudiar los restos para lograr desvelar todos los misterios que aún esconde el yacimiento.

Ahora, un equipo de arqueólogos de las universidades de Leicester y Southampton, en el Reino Unido, ha publicado un estudio en la revista Antiquity en el que afirman que el ajuar funerario encontrado en el año 1801 en una tumba de 4.000 años de antigüedad en Upton Lovell, en Wiltshire, cerca de Stonehenge, y que podría pertenecer a un chamán o a un herrero, se trataría, en realidad, de los vestigios de un conjunto de herramientas que habrían sido empleadas para trabajar el oro.

Oro en la edad del bronce

Como parte del proyecto Beyond the Three Age System (Más allá del sistema de las tres edades), financiado por The Leverhulme Trust, una organización nacional que concede subvenciones para la investigación en el Reino Unido, la doctora Christina Tsoraki, especialista en Arqueología Prehistórica enfocada en los estudios de cultura material, tecnología de piedra y análisis de microdesgaste de la Universidad de Leicester, llevó a cabo un análisis de desgaste de estas herramientas y observó lo que parecían ser restos de oro en la superficie de varias de ellas.

Christina Tsoraki llevó a cabo un análisis de desgaste de las herramientas y observó lo que parecían ser restos de oro.

Tras el análisis quedó claro que las herramientas de piedra se habían utilizado para diversas finalidades: algunas se usaron como martillos y yunques mientras que otras se habrían empleado para pulir objetos. Tras estos sorprendentes hallazgos, Christina Tsoraki contactó con Chris Standish, un experto en orfebrería de la Edad del Bronce Temprano, y con Richard Pearce, especialista en Microscopía Electrónica de Barrido, ambos de la Universidad de Southampton, para confirmar si estos restos podrían realmente ser antiguos o si por el contrario eran modernos.

Un artesano de la edad del bronce

Los resultados del estudio sugieren que las herramientas fueron utilizadas para fabricar objetos con diversos materiales como el azabache, el esquisto, el ámbar, la madera o el cobre, y que, finalmente, se habrían decorado con una fina lámina de oro, la cual, al ser martilleada y alisada, dejó rastros en ellos (las investigaciones también han hallado residuos de oro en otros cinco utensilios más típicos de la Edad del Bronce en el Reino Unido).

Chris Standish ha afirmado que «las herramientas para trabajar el oro que datan de la Edad del Bronce Temprano son extremadamente raras, por lo que identificar un juego de herramientas para crear objetos compuestos de oro es un descubrimiento extremadamente importante. El hecho de que esté asociado con el enigmático entierro Upton Lovell G2a lo hace aún más fascinante».

El equipo sugiere que las herramientas fueron utilizadas para fabricar objetos de diversos materiales como azabache, esquisto, ámbar, madera o cobre.

Según la conservadora del Museo de Wiltshire, Lisa Brown, «estamos encantados de formar parte del proyecto Beyond the Three Age System. El hombre enterrado en Upton Lovell, cerca de Stonehenge, era un artesano altamente calificado que se especializó en la fabricación de objetos que llevaban oro. Por otra parte, su manto ceremonial decorado con huesos perforados de animales también sugiere que fue un líder espiritual y una de las pocas personas a principios de la Edad del Bronce que entendió la magia de la metalurgia. Nuevas investigaciones como esta son muy valiosas para contribuir a contar la historia en constante evolución de Wiltshire».

Fuente: historia.nationalgeographic.com.es