Descubren en China la evidencia más antigua de elaboración de cerveza de arroz

Un equipo de investigadores de la Universidad de Stanford, el Instituto de Geología y Geofísica (IGG) de la Academia de Ciencias de China y el Instituto Provincial de Reliquias Culturales y Arqueología de Zhejiang (ICRA) en China ha realizado un emocionante hallazgo en el yacimiento arqueológico de Shangshan, ubicado en la provincia china de Zhejiang.

Se trata de evidencia de la elaboración de cerveza de arroz que data de hace aproximadamente 10 mil años.

El estudio, publicado en el último número de Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), revela nuevos conocimientos sobre los orígenes de la elaboración de bebidas alcohólicas en el este de Asia.

Los investigadores analizaron doce fragmentos de cerámica de la fase temprana del sitio de Shangshan, asociados con diversos tipos de vasijas utilizadas para fermentación, almacenamiento y procesamiento de alimentos.

El análisis de fitolitos en los residuos de cerámica reveló una presencia significativa de fitolitos de arroz domesticado, indicando que el arroz era un recurso vegetal básico para el pueblo Shangshan.

Además, se encontraron gránulos de almidón de diferentes fuentes vegetales, incluyendo arroz, lágrimas de Job, pasto de corral y lirios, con signos de degradación enzimática y gelatinización, típicos de procesos de fermentación.

Los investigadores también descubrieron una variedad de elementos fúngicos, como los hongos Monascus y células de levadura, que mostraban etapas de desarrollo propias de la fermentación.

La distribución de Monascus y restos de levadura en diferentes tipos de vasijas de cerámica sugiere que estas estaban destinadas específicamente a la fermentación del alcohol de arroz, revelando la cuidada planificación de las funciones de las vasijas.

Este descubrimiento demuestra que el pueblo Shangshan empleó estrategias de subsistencia amplias durante las primeras etapas de la domesticación del arroz, utilizando la cerámica, especialmente las jarras globulares, para elaborar bebidas alcohólicas de arroz.

La tecnología de elaboración de cerveza en la cultura Shangshan temprana estuvo estrechamente vinculada a la domesticación del arroz y al clima cálido y húmedo del Holoceno temprano.

Los investigadores llevaron a cabo experimentos de fermentación modernos con arroz, Monascus y levadura para validar sus hallazgos, demostrando la coherencia morfológica con los restos de hongos identificados en la cerámica de Shangshan.

Se cree que estas bebidas alcohólicas desempeñaban un papel fundamental en festines ceremoniales, siendo una posible fuerza impulsora detrás del uso y cultivo generalizado del arroz en la China neolítica.

