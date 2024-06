Defectos microscópicos permiten predecir el movimiento de glaciares

El flujo de un glaciar depende en gran medida de cómo se desplazan los defectos microscópicos a través del hielo, según ha revelado un nuevo estudio del MIT (Massachusetts Institute of Technology).

A medida que se filtran y se desprenden en el mar, el derretimiento de los glaciares y las capas de hielo está elevando los niveles globales de agua a un ritmo sin precedentes. Para predecir y prepararse para el futuro aumento del nivel del mar, los científicos necesitan una mejor comprensión de qué tan rápido se derriten los glaciares y qué influye en su flujo.

El nuevo estudio ha revelado que se puede estimar el flujo de un glaciar basándose en si el hielo es propenso a defectos microscópicos de un tipo u otro. Los autores utilizaron esta relación entre la deformación a escala micro y macro para desarrollar un nuevo modelo de cómo fluyen los glaciares. Con el nuevo modelo, cartografiaron el flujo de hielo en lugares a lo largo de la capa de hielo antártica.

Contrariamente a la creencia convencional, descubrieron que la capa de hielo no es un monolito, sino que es más variada en cuanto a dónde y cómo fluye en respuesta a las tensiones impulsadas por el calentamiento. El estudio “altera drásticamente las condiciones climáticas bajo las cuales las capas de hielo marino pueden volverse inestables e impulsar tasas rápidas de aumento del nivel del mar”, escriben los investigadores en su artículo.

“Este estudio realmente muestra el efecto de los procesos a microescala en el comportamiento a macroescala”, dice en un comunicado Meghana Ranganathan, quien dirigió el estudio como estudiante de posgrado en el Departamento de Ciencias de la Tierra, Atmosféricas y Planetarias (EAPS) del MIT y ahora es una posdoctorada en Georgia Tech. “Estos mecanismos ocurren a escala de las moléculas de agua y, en última instancia, pueden afectar la estabilidad de la capa de hielo de la Antártida Occidental”.

“En términos generales, los glaciares se están acelerando y hay muchas variantes en torno a eso”, agrega el coautor y profesor asociado de EAPS Brent Minchew. “Este es el primer estudio que da un paso del laboratorio a las capas de hielo y comienza a evaluar cuál es la estabilidad del hielo en el entorno natural. Eso, en última instancia, alimentará nuestra comprensión de la probabilidad de un aumento catastrófico del nivel del mar”.

El estudio de Ranganathan y Minchew aparece esta semana en Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Fuente: europapress.es