Cuál es el ‘sonido’ del Sol y por qué no lo podemos escuchar

Los científicos han descubierto que los astros producen diferentes vibraciones, lo que significa que podrían estar vinculados con la emisión de ruidos que contribuirían a la ciencia

El sonido es la propagación de ondas mecánicas a través de un medio fluido o sólido que percibimos debido a que oscila en una frecuencia dentro del rango audible, pero los científicos se han preguntado en múltiples ocasiones si estas vibraciones podrían transmitirse en el espacio profundo, entre los astros y si existiría la posibilidad de que las percibiéramos.

Popular Science, una revista estadounidense especializada en diversos temas de ciencia y tecnología, menciona que, debido a la ausencia de un medio por el que puedan propagarse, la respuesta inmediata sería que no se emite sonido o que al menos los humanos no podemos escucharlo.

Sin embargo, al encontrar que estrellas como el Sol tienen algunos elementos que conforman al sonido, existe la posibilidad de que emitan señales similares.

El sonido espacial

De acuerdo con Chris Impey, astrónomo y profesor de la Universidad de Arizona, “el Sol tiene oscilaciones y vibraciones, por lo que, de alguna manera, contiene elementos que forman parte del sonido” pero al ser mucho más grande en relación con la Tierra, “toda la actividad que se produce en él es de una frecuencia increíblemente baja”.

Esto significa que la actividad del astro definitivamente no es perceptible por el oído humano aunque existe la posibilidad de conocer una aproximación a su sonido gracias a que los científicos trasladan las frecuencias al rango auditivo de las personas.

Impey menciona que la sonificación es un proceso mediante el cual “se toma un fenómeno distante, como una galaxia, un agujero negro, los movimientos atmosféricos de Júpiter, o el propio Sol, y se convierten las señales que se producen en ese dominio en ondas sonoras como una forma de realizarlas de una manera que no sea visual”.

Con esta técnica los científicos tienen la posibilidad de representar datos que aunque dan una guía, no son del todo precisos, pues el astrónomo señala que “en cierto modo distorsionan la física y lo que se percibe no es un sonido real”.

Impey señaló que “la sonificación es como ver una imagen infrarroja vívida del telescopio espacial James Webb en la pantalla del teléfono. No son colores reales porque la radiación que se detecta no es visible para el ojo humano”. Sin embargo, también menciona que gracias a esta técnica es posible experimentar un fenómeno que en realidad no está al alcance de los sentidos humanos.

De acuerdo con Shauna Edson, educadora de astronomía en el Museo Nacional del Aire y el Espacio en DC, Estados Unidos, “el sonido es una de las formas en que los humanos interpretamos nuestro entorno”, por lo que afirma que “es una manera de aprender”.

También menciona que gracias a esto los científicos tienen la posibilidad de condensar los datos en sonido para averiguar qué está sucediendo e incluso señala que “pueden escuchar años de cambios en unos pocos segundos o minutos, pues en ocasiones hay oportunidad de distinguir patrones”.

Con esto fue posible en el pasado reconocer que el astro solar, al igual que la Tierra, tiene un ciclo de actividad en específico, mismo que recientemente ha estado bastante activo.

“En este momento estamos en lo que llamamos máximo solar “, dijo Edson, por lo que es posible visualizar múltiples manchas solares y muchas erupciones. Razón por la que se han avistado auroras boreales en lugares en los que no suelen verse comúnmente”.

El sonido de lo inaudible

En 2023 la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) lanzó un proyecto dirigido por la compositora Sophie Kastner, mismo en el que trabajaron músicos y personas que adaptaron los datos visuales recopilados a pistas de audio.

“La NASA ha tomado datos de observación de telescopios como el James Webb o el Hubble y los ha traducido en sonidos que son perceptibles para el oído humano”, indica el organismo.

Con esto fue posible escuchar un entorno que por naturaleza es inaudible al mismo tiempo que se descubrieron o se afirmaron teorías sobre los ciclos de planetas y estrellas.

