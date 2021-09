¿Cómo protegerte de los rayos mortales durante una tormenta eléctrica?

Al año mueren 223 personas por impacto de rayo en México, según la OMS

Los rayos mortales son comunes durante una tormenta eléctrica, las cuales son frecuentes en septiembre, por lo que expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) dan recomendaciones de seguridad ante este fenómeno de la naturaleza.

Graciela Raga, del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM, doctora en Ciencias Atmosféricas por la Universidad de Washington, Estados Unidos, aseguró que las muertes por rayos pueden evitarse conociendo los refugios en caso de una tormenta eléctrica.

Los rayos son fenómenos naturales que han sido estudiados por años, aunque la especialista detalló que sólo un tercio de los generados en una tormenta cae a tierra. La especialista detalló que son peligrosos para las personas cercanas. Por esta razón, la especialista emitió una serie de recomendaciones.

¿Cómo protegerse de los rayos mortales?

¿Qué hacer durante una tormenta?

Al escuchar truenos y ver el flash de luz o relámpagos hay que resguardarse para no poner en riesgo la salud.

Refugiarse en un auto, autobús o edificio; en su defecto, se recomienda agacharse, hacerse bolita y estar a ras del suelo.

Desconectar aparatos eléctricos y evitar bañarse, ya que las tuberías metálicas pueden atraer los rayos.

¿Qué no hacer durante una tormenta?

Cuando comienza a llover, no hay que realizar actividades físicas o juegos a la intemperie.

Si se está en lugares a cielo abierto no hay que refugiarse bajo un árbol, ya que por su altura puede atraer a un rayo.

No permanecer en cuerpos de agua.

Las víctimas de rayos mortales en México

De acuerdo con la doctora Raga, 230 mexicanos mueren al año por el impacto de un rayo, mientras que de 1979 a 2011 ocurrieron en el país 7 mil 300 muertes por dicha causa. El Estado de México es la entidad del país con mayor índice de fallecimientos por este fenómeno.

Más del 45 % de las víctimas fatales por rayos fueron menores de 25 años, la mayoría niños y jóvenes de entre 10 y 19 años. Y aunque fue menos la mortalidad en mujeres, también el mayor número de víctimas entre ellas fue en niñas y jóvenes menores de 25 años.

Graciela Raga hizo énfasis en que los decesos de este tipo podrían evitarse si las personas tuvieran mayor conciencia de cómo protegerse adecuadamente cuando llueve y si recibieran atención médica inmediata en caso de ser afectados por el rayo.

Cabe destacar que cuando un rayo alcanza a una persona, éste le causa un paro cardiaco, así como un paro respiratorio. Además, provoca quemaduras en la piel y lesiones en los oídos, ojos, pulmones y huesos, por lo que una atención médica oportuna puede ser clave para salvar vidas.

Fuente: unotv.com