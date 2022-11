Científicos descubrieron a una niña con ADN de dos especies diferentes

Samantha Brown, de la Universidad de Oxford, descubrió que un fragmento humano resultó ser de una cruza entre especies: mitad Neandertal y mitad Denisovano. Era la primera evidencia de una primera generación de cruza entre dos especies humanas

Los humanos de la modernidad han evolucionado de los Homo Sapiens, y un pequeño porcentaje de nosotros cuenta con ADN de Neandertal. Pero ¿sabías que existen más especies de humanos antiguos? Una mujer que hace poco se ha descubierto evidenció que tuvo padres de dos especies diferentes, uno Neandertal y otro que recientemente fue descubierto. Este hallazgo cambiará tu percepción sobre la evolución humana.

No existen sólo homo sapiens y neandertales

Debido a las pruebas de ADN modernas, las personas pueden descubrir qué tanto provienen del hombre de Neandertal. Los Neandertales son una subespecie de humanos extinta hace más de 40 mil años atrás. En la actualidad, sólo el 2% de los Euroasiáticos poseen ADN de Neandertal.

Pero existen más especies de humanos que aparecieron hace miles de años. Hallazgos recientes señalaron una tercer especie de humano antiguo que podría haber contribuido a nuestro árbol genealógico. Pero cómo es eso posible, ¿y qué le sucedieron?

La tercer especie humana, los denisovanos

En el sur de la Siberia, Rusia, existe una cueva cercana a las Montañas Altai llamada la Cueva de los Denisovanos. Fue nombrada así tras un ermitaño del siglo 18 que vivía allí. En el 2008, los arqueólogos de la Academia Rusia de Ciencia excavaron varios fragmentos de huesos en la zona.

Los científicos informaron que los huesos más antiguos eran de al menos 51 mil años atrás. Pero no se trataba de un Neandertal o de un Homo Sapiens, los investigadores del Instituto Max Planck anunciaron que se trataba de una nueva especia humana, los Denisovanos.

¿Quiénes eran los denisovanos?

Más allá de su secuencia de ADN, poco se sabe de los Denisovanos. Sabemos que vivieron hace unos 217 mil años atrás, pero se encontraron pocos fragmentos de huesos de los Denisovanos. Sólo cinco especímenes viables para analizar fueron hallados a la fecha.

Pero los científicos no tenían ni idea de que el nuevo descubrimiento sólo se conocería unos años a posterior. Este antiguo humano, no sólo era un Denisovano, ella era una mestiza entre dos diferentes especies humanas, lo cual desafía lo que conocíamos previamente como evolución humana.

¿Pueden cruzarse las especies humanas?

Los cruces entre especies humanas pueden ser confusas. Para empezar, ¿Cómo es que los Neandertales y los Homo Sapiens se reprodujeron de manera exitosa pero las mulas -del cruce de un caballo y un burro- se vuelven infértiles? La respuesta se halla en el ADN.

Un caballo posee 64 cromosomas, y un burro unos 62. Cuando una mula nace, obtiene 63 cromosomas, un número impar, lo cual es un código genético «defectivo». El ADN necesita aferrarse a un número par de cromosomas, 50% del padre y 50% de la madre.

La llave para la cruza entre especies: la fertilidad

A pesar de que las mulas son infértiles, varias otras especies pueden crear descendencia fértil. Por el caso de un Ligre -la mezcla entre un tigre y un león- es fértil. Estas especies son genéticamente compatibles, al igual que muchos primates también lo son.

Al saber esto, resulta con sentido de que los Neandertales y los Homo Sapiens pudieran exitosamente reproducirse entre sí. Los investigadores predijeron que los Denisovanos también se cruzaron con otra especie de humano, ya sea que su descendencia fuera fértil o no. Sin embargo, nunca se encontró hipótesis de ello hasta el año 2018.

En el 2012, los aequeólogos no tenían idea de lo que encontrarían

En el año 2012, los arqueólogos rusos examinaron nuevamente la Cueva de los Denisovanos. Ellos descubrieron varios fragmentos de huesos más, pero no pudieron identificar la mayoría de éstos. Los arqueólogos reunieron una colección de 2 mil fragmentos de huesos y los enviaron a un laboratorio.

Estos fragmentos de huesos quedaron sin ser manipulados o analizados durante años. Luego, en el año 2016, un estudiante universitario de la Universidad de Oxford descubrió que uno de estos huesos no era nada similar a lo que los científicos habían observado con anterioridad.

No era un hueso con las medidas habituales

Samantha Brown, una estudiante de la maestría de ciencias en la Universidad de Oxford, estaba analizando los 2 mil fragmentos hallados en 2016. Ella estaba evaluando su ADN para determinar que tipo de animal le pertenecía. Pero para su sorpresa, al menos un hueso, de sólo dos centímetros de largo, acabó siendo humano.

A sabiendas de que la Cueva de los Denisovanos tenía una historia detrás de albergar restos humanos, Brown prestó más atención. Lo que descubrió fue tan impactante que de inmediato pensó que se había equivocado.

¿Qué fue lo que descubrió la estudiante universitaria?

Brown descubrió que el fragmento humano era único y resultaba ser de una cruza entre especies. La persona era mitad Neandertal y mitad Denisovano. Si sus resultados eran acertados, esta sería la primera evidencia de una primera generación de cruza entre dos especies humanas.

Brown se contactó con la cabeza del departamento, y luego los huesos fueron enviados al Instituto de Antropología Evolutiva Max Planck en Leipzig, Alemania. El instituto contaba con la tecnología adecuada para examinar los fragmentos de huesos y confirmar los resultados de Brown.

Inclusive los investigadores no podían creerlo

Brown no era la única persona que había quedado impactada. Todo un equipo de paleontólogos, Viviane Slon y Svante Paabo, analizaron los genomas de los huesos. Ellos aislaron cada una de las secuencias de ADN para identificar que progenitor estaba conectado con cada especie.

Para su sorpresa, ambos investigadores confirmaron que Brown tenía razón. El hueso era en realidad el primer híbrido entre Denisovano y Neandertal que se halla descubierto. «Mi primera reacción fue de no creerlo» admitió Slon. Las chances de encontrar una primera generación de cruce de especies humanas eran especialmente escasas.

Nadie esperaba este hallazgo tan extraño

Los científicos predijeron que los Denisovanos se mezclaron con otras especies de humanos antiguos, pero nunca esperaron encontrar prueba de ello. «Sabíamos que por estudios previos los Neandertales y los Denisovanos debieron de ocasionalmente generar descendencia» explicó Slon. Y agregó: «Pero nunca pensé que correríamos con tanta suerte de encontrar de hecho la descendencia de estos dos grupos».

Empero, esta prueba de ADN, era sólo la punta del iceberg. ¿Quién era este antiguo humano? Y, ¿Cómo es que estas dos especies de entrelazaron en primer lugar?

¿Quién era este antiguo humano?

Cuando Slon y Paablo examinaron en profundidad el fragmento de hueso, aprendieron más sobre este antiguo humano. Supieron que la personas se trataba de una niña, basada en el ancho de sus huesos, y estimaron que rondaba alrededor de los 13 años.

Según la información obtenida del radiocarbono, esta niña posiblemente haya fallecido hacía 90 mil años. El hueso inicial que Brown examinó era la punta de su dedo. Los investigadores la llamaron Denny, por la cueva en la que fue encontrada.

¿Quién era su padre y madre?

Para descubrir el parentesco de Denny, los investigadores pudieron separar las secuencias de ADN. Ellos determinaron que el ADN mitocondrial provenía de un Neandertal. El ADN mitocondrial proviene de la madre, lo que significa que su madre era una Neandertal y su padre un Denisovano.

«Un aspecto interesante de este genoma es que nos permite aprender sobre dos grupos de personas, de los Neandertales por parte de la madre, y de los Denisovanos por parte del padre» explicó el experto en genética Fabrizio Mafessoni. El siguiente interrogante fue la razón por la cual estaban juntos.

Aún así, los científicos no pueden creer el hallazgo

A pesar de todos los descubrimientos, el grupo de investigadores aún necesitan varias personas para confirmarlo. «Pensé que alguien había arruinado el proceso en algún momento» recuerda Paabo. En un tercer análisis, enviaron los huesos al Instituto Francis Crick en Londres.

El genetista de poblaciones Pontus Skoglund concluyó en que estos hallazgos eran correctos. «Acertaron» comentó, y agregó: «Parece no haber ninguna incertidumbre». Pero, ¿Por qué todos los científicos estaban tan inciertos sobre su hallazgo? ¿Qué era lo verdaderamente impactante?

La primera cruza entre especies humanas es increíblemente rara

Este antiguo humano fue el resultado de una primera generación de cruza entre especies, lo que significa que sus padres eran totalmente Neandertal y totalmente Denisovano. Es un descubrimiento increíblemente extraño de generar. Incluso un primer fragmento de hueso de una primera generación de Neandertal y Homo Sapien aún no se ha hallado.

Skoglund explicó con el tiempo, «Encontrar una primera generación de personas mezcladas con ancestros de estos grupos es absolutamente extraordinario. Es verdaderamente la Ciencia aplicada de maravillas con un poco de suerte… Creo que se escribirá en libros de textos de inmediato».

La vida de Denny es aún un enigma

Si bien los padres de Denny han quedado evidenciados, el resto de su vida es un enigma. «Debido a que su único resto es sobre un fragmento de hueso identificable, es muy complicado manifestar información sobre su vida diaria, actividades, salud o subsistencia» menciona Katerina Harvati-Papatheodorou de la Universidad de Tubingen, Alemania.

Sumado a ello, la historia de la familia de padres de Denny es largamente desconocida. Debido a que los Denisovanos son un descubrimiento reciente, los científicos aún necesitan aprender mucho sobre la historia de la especie y cómo es que se conectan con los humanos modernos.

¿cómo se conocieron los padres de Denny?

Si bien la reproducción entre especies es posible, no sucedería si éstas vivían tan lejos una de otra. Por ejemplo, los Ligres no suceden en la naturaleza porque los leones y los tigres no conviven unos junto a otros. En Denny sucede el mismo problema.

Harris cree que estos grupos viajaron hacia tierras lejanas previo a cruzarse. «Los Neandertales no se mantuvieron en un único lugar durante miles de años» explicó. Si ello es verdad, el genoma de Denny es verdaderamente único en comparación al de otros de aquellos tiempos.

Quizás los híbridos vivían juntos en una colonia

Otra de las posibilidades es que Denny fuera una de otras que vivían en una colonia Neandertal- Denisovana. Esto podría explicar la razón por la cual los arqueólogos encontraron pocos huesos de los Denisovanos. «El número de huesos denisovanos puros que se han encontrado se pueden contar con los dedos de una mano», comentó Harris.

Si ello es verdad, entonces existieron pocos denisovanos de pura sangre que merodeaban la zona. Sus genes podrían haber quedado mezclados con la sangre Neandertal, y eventualmente desapareció. Pero nuevamente, esto es tan sólo una teoría.

Pero su ADN sugiere que sus padres no vivían juntos

Denny no es una híbrida pura. A pesar de que la mayoría de su ADN es denisovano y neandertal, ella posee también otros genes de antiguos hombres. Según las pruebas, Denny cuenta con alta heterocigosidad.

Heterocigosidad es la cantidad de variación genética en una persona. Por ejemplo, si dos primos tienen un hijo, ese niño tendría poca heterocigosidad. Pero si dos personas de diferentes países y etnias tienen un hijo, éste tendría alta heterocigosidad. ¿Entonces por qué Denny era de estas últimas?

Los padres de Denny vivían lejos, bien lejos uno del otro

Durante una entrevista con National Geographic, la bióloga computacional Richard E. Green señaló que Denny posee «heterocigotos fuera de lo normal». En otras palabras, que los padres de Denny provenían de dos áreas muy diferentes y que extrañamente se pudieron haber mezclado entre sí.

Según su secuencia de ADN, es más probable que Denny esté relacionada a un Neandertal en Croacia de hace 55 mil años que a un neandertal cerca de la Cueva de los Denisovanos de hace 33 mil años. Entonces, ¿Cómo se conocieron sus padres?

Quizás se encontraron en una cueva

Una posibilidad es que los padres de Denny se hayan conocido en una cueva. La mayoría de los neandertales vivían en Eurasia, mientras que los Denisovanos cerca de la Siberia. Las montañas Altai, en donde los hallazgos en la cueva se dieron, se encuentran entre esos dos territorios.

«Creo que cualquier neandertal que vivió al oeste de los Urales nunca conocería a un denisovano en su vida» teoriza Paabo, ya que estas dos especies vivían cerca unos de otros. Si ello es verdad, ¿es posible que los humanos modernos posean sangre denisovana?

Denny desafía nuestra percepción de la evolución humana

El hallazgo de Denny sugiere que la mezcla entre especies pudo haber sido más común de lo que los investigadores pensaron. Hasta el 2018, los científicos sólo han estudiado 23 especímenes de antiguos humanos. De ellos, sólo dos fueron el resultado de cruza entre especies, lo cual lleva a los expertos a creer que era algo extraño.

Pero quizás estén equivocados. «Los Neandertales y los Denisovanos puede que no hayan contado con muchas oportunidades para conocerse. Pero cuando lo hicieron, se habrán de relacionado con frecuencia, mucho más de lo que pensábamos previamente» le comunicó Paabo a Evening Standard.

Y ella no era la primera evidencia de esto

Denny inspiró a los investigadores a re examinar otros especímenes humanos. Un ejemplo de ello es el Oase 1, un antiguo humano con mandíbula baja que pertenece a 42 mil años atrás. A pesar que el Oase parecía un Homo Sapien puro de sangre, análisis más exhaustivos demostraron que posee un pequeño pedazo de ADN Neandertal.

¿Cómo es eso posible? El ancestro del Oase Neandertal posiblemente contaba con cuatro a seis generaciones. Si la mezcla entre razas era extremadamente extraña, Paabo manifestó, entonces estos descubrimientos deberían estar muy apartados uno del otro. Pero tanto Oase como Denny son evidencia de lo contrario.

La cría híbrida tenía ventajas biológicas

Según el paleontólogo Chris Stringer, la cruza entre Neandertales y Denisovanos tenía ventajas evolutivas. Los humanos que contaban con diversidad genética tendían a sobrevivir de una mejor manera. Además, ambos humanos y animales prosperaban en número.

«Los grupos de humanos eran muy pequeños y vulnerables a la drástica mortalidad» explica Harvati-Papatheodoru. Mientras que las parejas se mantuvieran juntos, sus niños tenían más probabilidades de sobrevivir. Debido a que los grupos de humanos de la antigüedad migraban con frecuencia, inevitablemente acababan entre otras especies. Quizás es así somo apareció Denny.

Una teoría de por qué los denisovanos quedaron extintos

La mezcla entre especies provee una teoría interesante de cómo es que se extinguieron los denisovanos. «Los Neandertales y Denisovanos puede que no se hayan extinguido de manera violenta» sugiere Paabo. Y agrega: «Pero puede que hayan sido absorbidos por las sociedades humanas modernas».

Cada vez que un Denisovano se emparejaba con otra especie, su porcentaje genético decaía. Con el tiempo, esta especie podría haber menguado debido a la cruza de especies. Si esto es verdad, los humanos modernos desarrollaron en parte por Denisovanos. Entre muchas otras ideas, esta no se ha aún probado.

