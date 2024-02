Científicos descubren unos minúsculos esbirros subterráneos que transforman el CO2 en piedra

Los podemos llamar minúsculos hacedores de milagros de la naturaleza

Aunque “cero emisiones netas” es el objetivo de varios acuerdos internacionales sobre el clima y promesas gubernamentales, para reducir realmente el impacto del cambio climático hay que avanzar hacia un mundo “carbono negativo”, en el que la cantidad de carbono en la atmósfera sea realmente menor que la producida por la actividad humana.

Obviamente, no se puede desear que el carbono desaparezca, así que la siguiente mejor idea es eliminarlo de la atmósfera. El principal candidato para bloquear este CO2 no deseado es el secuestro de carbono, y aunque a menudo se promociona como la panacea del cambio climático (sin duda necesitamos todas las fuentes de energía limpia que podamos conseguir, al tiempo que reducimos drásticamente las emisiones), la tecnología no está ni remotamente preparada para afrontar la crisis climática mundial. Pero la idea puede tener un aliado en el lugar menos pensado.

Investigadores de la Escuela de Minas y Tecnología de Dakota del Sur afirman que una determinada especie de bacteria Geobacillus aumenta la mineralización del CO2 cuando se almacena a gran profundidad bajo tierra. En condiciones geológicas ideales, la cristalización del dióxido de carbono tarda entre 7 y 10 años. Pero esta bacteria en particular acelera el proceso a sólo 10 días utilizando una enzima llamada anhidrasa carbónica. Los investigadores revelaron los resultados de su estudio en diciembre en la conferencia anual de la Unión Geofísica Americana (UGA) en San Francisco.

El simple hecho de expulsar gas al subsuelo conlleva sus propios problemas: el gas tiende a filtrarse.

“Cuando se inyecta como gas, el CO2 tiene el potencial de volver a filtrarse a la atmósfera”, afirma en un comunicado de prensa Gokce Ustunisik, profesor de South Dakota Mines. “Por ejemplo, si se produce una falla geológica o cuando hay cambios de presión tras el bombeo inicial en la superficie, el gas almacenado buscará una vía de escape”.

Por eso, la mineralización rápida del carbono cambiaría totalmente las reglas del juego: aumentaría la cantidad que podría almacenarse y, al mismo tiempo, impediría que se escapara el CO2. Los microbios responsables de esta inteligente técnica geológica conocida como “mineralización del carbono” se hallaron a 1.200 metros bajo la superficie, en el Sanford Underground Research Facility, situado en un antiguo pueblo minero de Black Hills, en Dakota del Sur.

En pruebas de laboratorio, los científicos recrearon las intensas condiciones del subsuelo modificando temperaturas, presiones y salinidades, según New Scientist. Descubrieron que el microbio creaba un compuesto llamado anhidrasa carbónica que, al disolver la roca, reducía la acidez de toda la solución de roca y CO2, de modo que los restos de magnesio y calcio acababan formando minerales de carbonato.

“Los microbios supervivientes convertirían rápidamente el dióxido de carbono en minerales sólidos en el espacio poroso del depósito de petróleo, proporcionando un secuestro permanente”, afirman los investigadores en su resumen de la UGA de diciembre de 2023.

¿Quién dijo que los problemas muy grandes no podían arreglarse con soluciones muy pequeñas?

Fuente: esquire.com