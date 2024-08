Científicos descubren un nuevo tipo de hongo mortal

Científicos en Singapur dicen que han descubierto una sexta gran clado de Candida auris, una amenaza fúngica emergente y a menudo resistente a los medicamentos

Científicos en Singapur han descubierto un nuevo miembro de una familia de hongos de pesadilla. En una nueva investigación esta semana, detallan el hallazgo de un tipo genéticamente distinto de Candida auris en varios de sus pacientes: el sexto tipo encontrado hasta la fecha. Este hongo es una de las amenazas de superbacterias más temidas, ya que puede resistir múltiples antifúngicos y propagarse rápidamente en hospitales y otros puntos críticos.

C. auris se descubrió por primera vez en 2009. Si bien usualmente coloniza a personas sanas sin enfermarlas, también puede causar infecciones graves, particularmente en personas con sistemas inmunológicos debilitados. Estas infecciones a menudo son difíciles de combatir, ya que el hongo puede resistir varias o incluso todas las clases de antifúngicos disponibles para tratarlo. También es difícil de erradicar una vez establecido en un entorno.

Las infecciones por C. auris todavía son raras en general, pero los casos en EE. UU. y en otros lugares han aumentado sustancialmente en los últimos años y el hongo ha estado aumentando su alcance en más partes del mundo. Esta nueva investigación, publicada el mes pasado en The Lancet Microbe, es el último signo de que C. auris tiene muchos más trucos bajo la manga.

El caso que generó intriga entre los médicos

Médicos del Hospital General de Singapur encontraron a un paciente portador de una cepa de C. auris en abril de 2023 como parte de un programa de detección rutinaria. En Singapur, estos casos tienden a originarse en personas que contrajeron la infección en otro lugar, pero el paciente no había viajado recientemente en los últimos dos años, lo que intrigó a los médicos.

Se unieron con otros investigadores para analizar la genética de la cepa, descubriendo que no coincidía con ninguno de los cinco grupos conocidos, o clados, del hongo ya descritos por científicos. El equipo luego volvió y probó cepas de C. auris tomadas de pacientes hospitalarios anteriores, encontrando dos casos más que coincidían con la firma genética de su caso original, así como otra muestra recolectada de un paciente en Bangladesh y cargada en una base de datos pública por otros científicos.

“Informamos el descubrimiento de una sexta clado principal propuesta de C. auris que incluye tres aislados epidemiológicamente no relacionados detectados en Singapur y un aislado reportado desde Bangladesh”, escribieron los investigadores. “Proponemos este nuevo clado basado en un análisis genómico extenso que muestra la agrupación de estos cuatro aislados y una gran distancia genética de los cinco clados conocidos”.

La ventaja de este descubrimiento es que los casos hospitalarios aún eran tratables con antifúngicos convencionales. Pero dado que estos casos no parecen estar conectados entre sí, es posible que este clado ya haya comenzado a propagarse silenciosamente en Singapur y posiblemente en otras partes del mundo.

También desconocemos si y cómo esta versión difiere de otros clados en su capacidad para causar enfermedades humanas o grandes brotes. Pero dado el creciente número de informes de brotes en todo el mundo, está claro que “C. auris sigue siendo una amenaza para la salud pública”, escribieron los investigadores. Y se necesita hacer más para garantizar la vigilancia y detección oportuna de esta inminente amenaza fúngica.

Fuente: gizmodo.com