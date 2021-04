Científicos de Stanford publican la secuencia completa de ARNm para la vacuna Moderna en Github

Un grupo de investigadores de Stanford ha hackeado la vacuna de ARN mensajero (ARNm) de Moderna para el nuevo coronavirus, informó Motherboard ayer lunes, y publicó su secuencia genética completa en el repositorio open-source de Github.

Las vacunas de ARNm funcionan mediante la entrega de información genética que permite que las propias células del cuerpo produzcan una proteína viral, como una versión inofensiva y diseñada de la proteína de pico que usa el coronavirus para abrirse camino en las células del cuerpo. Cuando el cuerpo produce posteriormente esa proteína, el sistema inmunológico se moviliza rápidamente para combatirla, realizando una especie de ejercicio de entrenamiento con fuego real que lo prepara para combatir el coronavirus real; el ARNm real entregado por la vacuna se desintegra rápidamente, pero los anticuerpos se mantienen como una guarnición contra futuras infecciones. Según la oficina de noticias del MIT, esto permite una producción mucho más fácil y rápida que las generaciones anteriores de vacunas que se basan en la fabricación de proteínas en condiciones de laboratorio. La secuencia de ARNm sirve más o menos como una especie de código fuente para la vacuna.

Los documentos que el equipo de Stanford publicó en Github incluyen dos páginas de explicación y dos páginas que contienen la secuencia completa del ARNm de la vacuna de Moderna. Los investigadores escribieron en el informe que aunque el ARNm de Moderna ha terminado en una gran franja de la población, los científicos y el personal médico no tienen acceso a las secuencias genéticas reales involucradas.

“Con el lanzamiento de vacunas para COVID-19, estos ARNm sintéticos se han convertido en especies de ARN ampliamente distribuidas en numerosas poblaciones humanas”, escribieron los investigadores. “A pesar de su ubicuidad, las secuencias no siempre están disponibles para tales ARN … El intercambio de información de secuencia para terapias ampliamente utilizadas tiene la ventaja de permitir que cualquier investigador o médico que utilice enfoques de secuenciación identifique rápidamente tales secuencias como derivadas de la terapia en lugar de hospedante o infecciosas en origen”.

El equipo de investigación le dijo a Motherboard que no hicieron “ingeniería inversa” de la vacuna, simplemente “publicaron la secuencia putativa de dos moléculas de ARN sintético que se han vuelto lo suficientemente frecuentes en el entorno general de la medicina y la biología humana en 2021″.

“A medida que la vacuna se ha ido implementando, estas secuencias han comenzado a aparecer en muchos estudios de diagnóstico y de investigación diferentes”, dijeron los científicos de Stanford Andrew Fire y Massa Shoura a Motherboard por correo electrónico. “Conocer estas secuencias y tener la capacidad de diferenciarlas de otros ARN en el análisis de futuros conjuntos de datos biomédicos es de gran utilidad”.

“Para este trabajo, los ARN se obtuvieron como descartes de las pequeñas porciones de dosis de vacuna que quedaron en los viales después de la inmunización; tales porciones habrían tenido que ser desechadas de otra manera y fueron analizadas bajo la autorización de la FDA para uso en investigación”, agregaron. Fire y Shoura le dijeron a Motherboard que habían recibido permiso de la FDA para recolectar restos de vacunas que de otro modo no se habrían usado de viales vacíos y que habían notificado a Moderna con anticipación sobre sus planes para publicar la secuencia sin recibir ninguna objeción en giro.

Hay una “economía de escala sustancial y un valor educativo en tener las secuencias disponibles lo antes posible y en no tener que adivinar de dónde vienen”, dijeron los dos investigadores a Motherboard.

La vacuna de ARNm de Moderna y la de la competencia fabricada por Pfizer-BioNTech fueron las primeras aprobadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos. Según Motherboard, el fundador de PowerDNS, Bert Hubert, pudo usar datos disponibles públicamente para revelar la secuencia de ARNm de Pfizer a fines del año pasado.

Sin embargo, como escribió Hubert en una publicación de blog separada, esto no significa que alguien vaya a preparar en casa alguna de las vacunas pronto en una “revolución de fabricación distribuida”. Hubert detalló la cadena de suministro ridículamente complicada que impulsa la fabricación de vacunas de las compañías farmacéuticas, que involucra numerosos ingredientes complejos, producción de ADN y ARNm en instalaciones especializadas, y combinación de ARNm y lípidos en nanopartículas de lípidos (LNP), la última de las cuales quizás solo sea un número bajo de los expertos capaces de hacerlo. Los pasos finales, incluida la formulación en la que los LNP se mezclan con otros ingredientes más genéricos y se envasan en viales, también requieren conocimientos y equipos especializados, y la distribución posterior a los pacientes es su propio desafío técnico de enormes proporciones.

“Técnicamente, el último paso de la cadena de suministro de estas vacunas de ARNm COVID-19 es la producción de la proteína de pico”, concluyó Hubert. “Eso es lo que sucede en las células de tu cuerpo después de recibir la vacuna. Ustedes son la revolución de fabricación de vacunas distribuida a nivel mundial”.

La administración de Joe Biden se enfrenta a la presión de algunos legisladores para suspender las protecciones de patentes de las vacunas COVID-19, según Time, con la esperanza de garantizar que los incentivos a las ganancias no se interpongan en el camino de alcanzar niveles de vacunación masiva que podrían acabar con la pandemia. . (El ex comisionado de la FDA, Scott Gottlieb, miembro de la junta directiva de Pfizer, ha argumentado que los cuellos de botella en la vacunación masiva radican principalmente en los suministros y la producción, no en las restricciones de propiedad intelectual). La Casa Blanca todavía está considerando si hacer eso, según CNBC.

Fuente: es.gizmodo.com