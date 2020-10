Científica del TecNM desarrolla reactores nucleares en China

Los estudios de doctorado de la joven coahuilense, son financiados por el Organismo Internacional de Energía Atómica y el Ministerio de Educación de China

La científica Florencia de los Ángeles Rentería del Toro, desarrolla reactores nucleares durante sus estudios de doctorado en la Universidad de Ingeniería de Harbin, China, es miembro del Capítulo de Mujeres Latinoamericanas en Energía Nuclear (WiNMX) y orgullosamente egresada de la carrera de Ingeniería Química en el TecNM Campus La Laguna.

Después de finalizar sus estudios en el Tecnológico Nacional de México, Campus La Laguna, con especialización en metalurgia extractiva, Rentería del Toro optó por continuar en la rama de Energía Nuclear, teniendo como motivación la experiencia del investigador Luis Carlos Longoria Gándara, también egresado del Campus La Laguna y actual director para América Latina y El Caribe del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

Motivada por el programa, la científica de 28 años, comentó que su interés en la energía nuclear, surgió por “curiosidad al ser un área atípica y dónde se desarrollan objetivos sustentables para el cambio climático respecto a las emisiones de carbono”.

La joven universitaria es beneficiada por el programa de la OIEA y siendo la primera mexicana aceptada en el programa en Corea del Sur, estudió la Maestría en Ingeniería en Plantas de Energía Nuclear en KEPCO International Nuclear Graduate School (KINGS) de 2017 al 2019.

Posteriormente, en julio de 2019 junto a otras 82 personas de 39 diferentes países, participó en el Programa del Instituto de Verano 2019 de la World Nuclear University (WNU) en Bucarest, Rumania y Baden, Suiza.

Especializada en el área de Diseño de Reactores Nucleares, actualmente trabaja en el desarrollo de Sistemas de Energía Nuclear en China, en la Universidad de Ingeniería de Harbin. Siendo una de los tres mexicanos dentro del programa, y la única del Tecnológico Nacional de México.

Algunos de los beneficios de la energía nuclear, se centran en la producción de energía eléctrica, ya que produce energía las 24 horas del día, los 365 días del año, mostrando una gran capacidad de eficiencia, detalló la investigadora del campus La Laguna.

Los estudios de doctorado de la joven coahuilense, son financiados por el Organismo Internacional de Energía Atómica y el Ministerio de Educación de China, “Becas de Energía Atómica”.

En dicha beca, en el 2019 ingresaron 10 estudiantes de doctorado, siendo la única mujer y 25 para el programa de maestría. Cada año el Ministerio de Educación selecciona entre 30 a 40 personas para obtener la beca de Energía Atómica.

Respecto a las y los jóvenes estudiantes del TecNM Campus La Laguna, la científica nuclear, los exhortó a continuar con su preparación profesional dentro de un campo que disfruten al cien por ciento, ya que, “algo que nos da muchos dolores de cabeza quiere decir que no vamos a desarrollar nuestra capacidad, no es fácil el proceso de selección de beca, tienen que ser muy pacientes, si no son seleccionados o seleccionadas tienen que seguir preparándose”.

