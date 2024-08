Cazador de fósiles descubre una nueva especie de pez pulmonado de hace 210 millones de años

Son los parientes vivos más cercanos a todos los animales con cuatro extremidades

Una especie extinta de pez pulmonado descubierta en Zimbabue podría marcar el comienzo de un cambio radical en nuestra comprensión de estos animales.

Un examen minucioso de Ferganoceratodus edwardsi sugiere que muchos peces pulmonados están más estrechamente relacionados de lo que se pensaba en un principio, lo que ofrece nuevos conocimientos sobre su evolución.

El trabajo de un hombre para revelar las especies antiguas del sur de África ha sido reconocido con el nombre de una nueva especie.

El pez pulmonado fósil Ferganoceratodus edwardsi recibe su nombre en honor a Steve Edwards, un guía de safari y cazador de fósiles aficionado del norte de Zimbabue. Dado el importante papel que Steve desempeñó en el descubrimiento de un fitosaurio, un nuevo dinosaurio y ahora un pez, el equipo de paleontólogos consideró justo destacar su contribución.

El profesor Paul Barrett, coautor de la investigación del Museo de Historia Natural, dice: “Steve es una importante fuerza para la paleontología, habiendo descubierto varios yacimientos del Triásico Tardío en el sur de África”.

“Esta es una época de la historia en la que empezaba el ascenso de los dinosaurios y se diversificaban los peces óseos. Al compartir sus descubrimientos, Steve nos ayuda a comprender mejor este importante momento de la evolución”.

El equipo espera regresar a la región con Edwards en los próximos años, confiados en que quedan muchos más fósiles y nuevas especies por encontrar.

¿Qué son los peces pulmonados?

Los peces pulmonados son un inusual grupo de peces de agua dulce que han atraído la atención de los científicos desde hace mucho tiempo. Son los parientes vivos más cercanos a todos los animales con cuatro extremidades, lo que ayuda a revelar cómo podrían haber vivido los ancestros de todos los anfibios, reptiles, aves y mamíferos.

Los peces pulmonados también tienen una serie de habilidades que los diferencian de muchos otros peces, incluidas vejigas natatorias que funcionan como pulmones. Esto permite que un puñado de especies vivas, repartidas por África, Sudamérica y Australia, puedan respirar aire cuando son adultas.

Sin embargo, lo más fascinante de los peces pulmonados es que han sobrevivido durante unos 420 millones de años. Las primeras especies aún son claramente similares a los peces pulmonados y tienen un aspecto similar al de sus parientes actuales.

Esta larga historia evolutiva les otorga uno de los mayores derechos para obtener el título de “fósil viviente”.

“Los peces pulmonados tienen un registro fósil bastante paradójico”, afirma Barrett. “En general, esperamos que haya menos fósiles a medida que retrocedemos en el tiempo, pero en el caso de los peces pulmonados ocurre lo contrario”.

“La mayoría de los ejemplares conservados proceden del inicio de su evolución, cuando encontramos muchas diferentes especies de peces pulmonados con esqueletos bien conservados. Sin embargo, en la Era Mesozoica, entre hace 252 y 66 millones de años, sólo encontramos dientes y algún que otro cráneo”.

“Esto es inesperado, ya que se cree que los peces pulmonados todavía eran bastante comunes en esa época, por lo que debería haber muchas oportunidades de fosilización. De hecho, el registro fósil se vuelve aún más escaso en la actualidad, hasta el punto de que no estamos seguros de cómo evolucionaron los actuales peces pulmonados”.

Encontrar más peces pulmonados del Triásico Tardío es una parte importante para resolver estos problemas. Sus restos no solo llenan un vacío en el registro fósil, sino que también podrían revelar cómo evolucionaron por primera vez comportamientos como la latencia y la excavación.

Una visita al Dentista

El sitio identificado por Edwards es conocido como “The Dentist (El Dentista)” gracias a los numerosos dientes fosilizados encontrados allí. Entre ellos se encontraban placas dentales fosilizadas, que los peces pulmonados actuales utilizan para triturar mariscos, crustáceos y una variedad de otros animales como parte de su dieta carnívora.

Estas placas dentales están muy mineralizadas, lo que significa que es mucho más probable que se fosilicen que el esqueleto cartilaginoso del pez pulmonado. Esto significa que los paleontólogos a menudo solo tienen las placas dentales para identificar diferentes especies.

Lo hacen examinando el tamaño y la forma de las placas dentales, prestando especial atención a las crestas. Se pueden utilizar pequeñas diferencias para separar especies, mientras que diferencias más grandes, como el número de crestas, se pueden utilizar para dividir partes más distantes del árbol genealógico de los peces pulmonados.

Aunque el equipo descubrió que los dientes del sitio The Dentist eran similares a los de una especie de Madagascar, estaban lo suficientemente seguros de las otras diferencias como para nombrar a Ferganoceratodus edwardsi. Sin embargo, comparaciones más amplias sugieren que tal vez sea necesario reorganizar grandes partes de la taxonomía de los peces pulmonados.

“Al comparar las placas dentales de una variedad de géneros, descubrimos que a menudo son muy similares”, afirma Barrett. “Aunque estamos seguros de que los fósiles indican muchas especies diferentes de peces pulmonados, creemos que todos pertenecen al mismo grupo de parientes cercanos, conocido como género”.

“Esto sugiere que después de aparecer por primera vez en el Triásico Temprano en el supercontinente más austral, Gondwana, las especies de Ferganoceratodus se extendieron por África y Sudamérica más tarde en el Triásico. Su registro fósil se vuelve luego más esporádico en el resto del Mesozoico, aunque parece que se extendieron por todo el mundo, encontrándose los últimos fósiles en el Cretácico Superior.

Para descubrir exactamente qué pasó con estos peces pulmonados será necesario encontrar más fósiles del Triásico Tardío, en medio de continuas excavaciones en The Dentist y otros sitios cercanos ricos en fósiles.

“Estamos planeando regresar al sitio en los próximos años y esperamos que haya restos de peces pulmonados entre los fósiles que desenterremos”, añade Barrett. “También esperamos encontrar más fitosaurios que hemos descrito anteriormente, así como más dinosaurios”.

“Más fósiles nos permitirán comparar mejor esta zona de Zimbabwe con sitios fósiles similares en el sur de África y ponerlos en un contexto más amplio que nos permita entender mejor lo que estaba sucediendo en el Triásico Tardío”.

Los resultados de su investigación fueron publicados en el Journal of Vertebrate Paleontology: A new lungfish from the Upper Triassic of the Mid-Zambezi Basin, Zimbabwe

Fuente: vistaalmar.es