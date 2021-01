Bill Gates proyecta cómo será el desarrollo del COVID-19 en 2021

Gates tuvo palabras esperanzadoras de cara al futuro, pero reconoció que aún el peligro es latente

Uno de los nombres más escuchados alrededor de la pandemia del COVID-19 ha sido el de Bill Gates. En 2015 el cofundador de Microsoft predijo la llegada de una crisis sanitaria muy similar al coronavirus que azota al mundo actualmente. Por tal razón, su reflexión para el 2021 ha generado gran interés y esta ha sido llamada “These breakthroughs will make 2021 better than 2020 (Estos avances harán que el 2021 sea mejor que 2020)”.

A través de su blog Gates Notes, el multimillonario y filántropo Bill Gates reconoció su sorpresa por los avances científicos que se vieron durante el 2020 con la producción de vacunas contra el COVID-19, pero también reconoció que actualmente el mundo no está fuera de peligro.

“Los modelos informáticos sugieren que la pandemia podría empeorar durante el próximo mes (enero 2021)”

… escribió Gates, aunque reconoció que hay dos razones principales para tener esperanzas.

En primera instancia, el filántropo destacó que el uso de mascarillas (cubrebocas), el distanciamiento social y otras intervenciones pueden frenar la propagación del coronavirus mientras se aplican las vacunas; también reconoció que en 2021 las vacunas y tratamientos que se han dado a conocer comenzarán a tener un impacto global.

“Aunque todavía será necesario que haya algunas restricciones, el número de casos y muertes comenzará a disminuir mucho, al menos en los países ricos, y la vida estará mucho más cerca de lo que es ahora”, escribió Gates.

En su texto, publicado a finales de diciembre de 2020, Gates también tocó temas sobre cómo es el funcionamiento, producción y distribución de las vacunas contra el COVID-19 que se han creado, además de las pruebas para detectar el coronavirus, mismas que -señaló- se están volviendo obsoletas.

Sobre el cambio climático, Gates aseguró que Estados Unidos está preparado para volver a tomar un papel de liderazgo en el desarrollo y aplicación de las innovaciones sobre energía limpia que ayuda a la eliminación de gases de efecto invernadero, esto cuando los líderes de diferentes países se reúnan en la cumbre de las Naciones Unidas sobre el cambio climático a celebrarse en Glasgow, Escocia.

En lo que respecta a su trabajo, Bill adelantó que buscará estar en constante contacto con líderes de todo el mundo para tocar los temas de cambio climático y el COVID-19, además de que adelantó que realizará la publicación de su libro How to avoid a Climate Disaster (Cómo evitar un desastre climático) en febrero próximo.

Para finalizar su publicación, Bill Gates lo quiso hacer con un mensaje esperanzador:

“Dentro de un año creo que podremos mirar atrás y decir que 2021 fue una mejora con respecto al 2020. Puede que la mejora no sea enorme, pero será un paso adelante notable y medible para las personas de todo el mundo”, mencionó.

Fuente: Agencias