Beber alcohol con moderación no ayuda a vivir más, según una investigación reciente

Ninguna cantidad de sustancias alcohólicas es buena para la longevidad, según un nuevo análisis que evaluó la evidencia de más de 100 estudios publicados

Una nueva revisión desafía la antigua creencia de que el consumo moderado de alcohol puede tener beneficios para la salud. El análisis, realizado por un equipo de investigadores en Canadá, señala fallas en varios estudios que parecían respaldar el consumo moderado de alcohol y sugiere que incluso los niveles bajos de consumo de alcohol conllevan riesgos significativos para la salud.

”El alcohol es una sustancia muy importante en nuestra sociedad, por lo que es importante acertar cuando se trata de los riesgos que pueden derivarse de la bebida. Aunque es una sustancia legal y muchas personas la disfrutan, también es una causa principal de muerte y discapacidad prevenibles”, señaló el autor principal del estudio, Timothy Naimi, director del Instituto Canadiense de Investigación sobre el Abuso de Sustancias.

Publicado a principios de este año en el Journal of Studies on Alcohol and Drugs, el estudio reevaluó la investigación existente sobre el consumo de alcohol y la longevidad. “Los estudios mejor realizados tienden a no mostrar ningún beneficio en absoluto del alcohol, mientras que los estudios con más limitaciones científicas son los que tienden a mostrar beneficios”, apuntó Naimi. “Esto significa que probablemente hemos estado subestimando los riesgos del consumo de alcohol, y en términos de salud, menos es mejor”.

Naimi y su equipo analizaron 107 estudios publicados que siguieron a los individuos a lo largo del tiempo, examinando la relación entre los hábitos de bebida y la longevidad.

Inicialmente, los datos sugerían que los bebedores ligeros a moderados (aquellos que consumían entre una bebida por semana y dos bebidas por día) tenían un 14% menos de riesgo de morir durante el período del estudio en comparación con los abstemios. Sin embargo, una inmersión más profunda reveló que los estudios que relacionaban el consumo moderado de alcohol con beneficios para la salud eran de menor calidad.

“Los estudios mejor realizados tienden a no mostrar ningún beneficio en absoluto del alcohol, mientras que los estudios con más limitaciones científicas son los que tienden a mostrar beneficios”, anotó Naimi.

“Esto significa que probablemente hemos estado subestimando los riesgos del consumo de alcohol, y en términos de salud, menos es mejor”. También explicó por qué la creencia de que el consumo moderado de alcohol es beneficioso ha persistido durante tanto tiempo, a pesar de la evidencia sustancial de que el consumo moderado de alcohol conlleva algunos peligros para la salud, incluido un mayor riesgo de ciertos tipos de cáncer.

“El concepto de que el alcohol podría ser bueno para ti es realmente atractivo, ¿verdad? Entonces, como es agradable, preferimos leer estudios que dicen que también es bueno para nuestra salud,” dijo. De hecho, la noción de que el consumo moderado de alcohol conduce a una vida más larga y saludable en realidad se remonta a décadas atrás. Por ejemplo, la “paradoja francesa” fue una idea que se hizo popular en la década de 1990, afirmando que el vino tinto explica por qué los franceses disfrutan de tasas relativamente bajas de enfermedades cardíacas, a pesar de una dieta rica y grasosa.

Sin embargo, este estudio subraya la importancia de comprender la verdadera relación entre el consumo de alcohol y los riesgos para la salud, y también destaca la necesidad de mejores diseños de estudio en investigaciones futuras. Muchos estudios existentes fueron observacionales y no aleatorizados, lo que introdujo sesgos que pueden sesgar los resultados.

“La mayoría de los estudios observacionales no inscriben a las personas hasta más tarde en la vida. Las personas que siguen bebiendo hasta la vejez tienden a ser muy sanas, y las que han desarrollado problemas con el alcohol u otros problemas de salud no están incluidas”, anotó Naimi.

“Esto conduce a una muestra sesgada y a conclusiones inexactas”. Whitney Linsenmeyer, vocera de la Academia de Nutrición y Dietética (Academy of Nutrition and Dietetics), dijo que los hallazgos fueron inesperados.

“Este hallazgo es una desviación sorprendente de la idea sostenida durante mucho tiempo de que la ingesta moderada de alcohol (hasta 1 bebida al día para las mujeres, hasta 2 bebidas al día para los hombres) puede ser beneficiosa para nuestra salud” dijo. “Es curioso ver cómo las culturas en las que el alcohol es una parte integral de su cocina, como la francesa, siguen teniendo poblaciones relativamente sanas. Esto subraya la importancia de evaluar la totalidad de la dieta en lugar de centrarse en un elemento específico”.

En cuanto a las directrices de salud pública, el estudio es coherente con la posición de las principales organizaciones sanitarias, que han reducido los límites recomendados para el consumo de alcohol en los últimos años. Linsenmeyer anotó que las Guías Dietéticas para los Estadounidenses (DGA, por sus siglas en inglés) recomiendan limitar la ingesta de alcohol a 1 bebida o menos al día para las mujeres, y a 2 bebidas o menos al día para los hombres.

Los DGA se actualizan cada cinco años en función de la ciencia más reciente, y los DGA 2025-2030 están siendo desarrollados por un comité asesor. Dos grupos de expertos, separados del comité asesor de la DGA, también están revisando las últimas investigaciones sobre el alcohol y la salud. Sus hallazgos se presentarán al Departamento de Agricultura de EE.UU. y al Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU., para informar el próximo conjunto de DGA.

“Así es como funciona la buena ciencia: cambia con el tiempo”, dijo Linsenmeyer. “Tenemos nuestros DGA actuales, sin embargo, la ciencia del alcohol en los últimos años está evolucionando rápidamente, y el próximo conjunto de DGA reflejará esta ciencia más nueva”. En países como Francia, Inglaterra y los Países Bajos, que son países que beben mucho, las recomendaciones para el consumo de alcohol en realidad han disminuido, anotó Naimi.

En enero de 2023, la Organización Mundial de la Salud (OMS) también publicó una declaración actualizada de que ningún nivel de consumo de alcohol es seguro para la salud. “La buena noticia es que en realidad, tanto en términos de la opinión científica como de la opinión pública, esta idea de que el alcohol es bueno para los niveles bajos en realidad se ha erosionado bastante”, añadió Naimi.

Linsenmeyer dio algunos consejos prácticos para aquellos que disfrutan de una bebida diaria. “Mi consejo es que disfrutes absolutamente de la copa de vino o cerveza con tu comida, y que recuerdes que la moderación con el alcohol es de vital importancia para nuestra salud”, dijo. “Hay muchos otros alimentos o nutrientes que tenemos en nuestra dieta por placer, en lugar de beneficios para la salud. Disfrutar de un bocadillo o una bebida con moderación puede ser parte de un estilo de vida equilibrado, pero es esencial tener en cuenta el impacto general en la salud”.

Fuente: infobae.com