Avi Loeb defiende su tesis de ‘Oumuamua como señal de vida inteligente

Abraham ‘Avi’ Loeb, astrónomo principal de la Universidad de Harvard, publicará a final de enero un libro que ilustra su polémica tesis del origen artificial para el objeto interestelar ‘Oumuamua.

En “Extraterrestrial: The First Sign of Intelligent Life Beyond Earth” como se titula el libro en versión original, Loeb argumenta que el hallazgo de el citado raro objeto espacial de forma alargada hace tres años significa que “nuestro sistema solar fue visitado recientemente por tecnología alienígena avanzada procedente de una estrella distante”.

A fines de 2017, los científicos de un observatorio hawaiano vislumbraron un objeto que se elevaba a través de nuestro sistema solar interior, moviéndose tan rápido que solo podría haber venido de otra estrella.

Avi Loeb, que también dirige el Instituto de Teoría y Computación, estudió el objeto y concluyó que no era un asteroide; “se movía demasiado rápido a lo largo de una órbita extraña y no dejaba rastro de gas o escombros a su paso. Solo había una explicación concebible: el objeto era una pieza de tecnología avanzada creada por una civilización alienígena distante”, relata la ficha de promoción del libro.

En esta obra, –subraya la ficha– Loeb lleva a los lectores a la “apasionante historia del primer visitante interestelar que se avista en nuestro sistema solar”. Describe su controvertida teoría y sus profundas implicaciones: para la ciencia, para la religión y para el futuro de nuestra especie y nuestro planeta.

“Un viaje alucinante a través de los confines de la ciencia, el espacio-tiempo y la imaginación humana, Extraterrestrial desafía a los lectores a apuntar a las estrellas y a pensar críticamente sobre lo que hay ahí fuera, sin importar lo extraño que parezca”, añade.

No obstante, otros científicos rebatieron la hipótesis de un origen artificial para Oumuamua, al sostener que fenómenos naturales pueden explicar su extraño comportamiento.

Fuente: europapress.es