Astrónomo captó el momento en el que una roca impacta en Júpiter

En video quedó registrado el destello que correspondería al impacto sobre la superficie del planeta

El brasileño Jose Luis Pereira, un astrónomo amateur que vive en São Caetano do Sul, en el sudeste de São Paulo, capturó el pasado lunes un destello brillante en el planeta más grande del sistema solar.

Esa noche, como muchas otras, Pereira instaló su equipo con el objetivo fotografiar a Júpiter y capturar videos para el programa DeTeCt, que busca detectar y caracterizar impactos en el planeta gigante. Aunque el clima no parecía el mejor, consiguió recopilar una serie de 25 videos de Júpiter, sin intervalos de tiempo entre ellos.

“Para mi sorpresa, en el primer video noté un brillo diferente en el planeta, pero no le presté mucha atención porque pensé que podría ser algo relacionado con los parámetros adoptados, y seguí viendo con normalidad”, escribió Pereira en respuesta al medio Space.com. “Para no detener las capturas en curso por temor a que las condiciones meteorológicas empeoraran, no miré el primer vídeo”.

Fue solo hasta el día siguiente, cuando vio los resultados del análisis del material que había introducido en el programa DeTeCt que se dio cuenta de que había conseguido capturar un impacto.

Luego envió la información a Marc Delcroix de la Sociedad Astronómica Francesa, quien desarrolló el programa. Él le confirmó a Pereira que efectivamente había grabado imágenes de un impacto que ocurrió el lunes a las 6:39 p.m. (EDT).

“Para mí fue un momento de gran emoción, ya que he estado buscando un registro de tal evento durante muchos años”, dijo Pereira a Space.com.

Este hecho también generó una respuesta de la Agencia Espacial Europea (ESA), que a través de una de sus cuentas de Twitter compartió el hallazgo de Pereira.

Un planeta golpeado

Debido a que orbita cerca del cinturón de asteroides principal y presenta una poderosa atracción gravitacional, Júpiter es golpeado con bastante frecuencia. De acuerdo con Space.com, en julio de 1994 fragmentos del cometa Shoemaker-Levy 9 se estrellaron contra Júpiter y crearon grandes magulladuras en la espesa atmósfera del planeta que duraron meses.

Esas cicatrices abrieron una ventana poco común a Júpiter debajo de las nubes y los astrónomos profesionales aprovecharon la oportunidad. Estudiaron los sitios de impacto con una variedad de potentes telescopios, desarrollando nuestra comprensión de la composición atmosférica del gigante gaseoso.

Otro aplastamiento de alto perfil ocurrió 15 años después, cuando un impactador abrió una cicatriz del tamaño del océano Pacífico en el aire de Júpiter que también persistió durante un tiempo para el estudio de los astrónomos. Aunque este no parece que vaya a ser el caso con el impacto visto por Pereira debido a que no quedó cicatriz visible probablemente debido a que el objeto era demasiado pequeño.

Se cree que Júpiter podría ser un escudo que protege la Tierra, absorbiendo las rocas espaciales antes que lleguen al planeta. Es por esto que con motivo del impacto observado por Pereira, la ESA aprovechó su mensaje para agradecerle al planeta gigante por tomar ese golpe.

Fuente: eltiempo.com