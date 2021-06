Asombroso: calcularon cuánto pesan todas las partículas de Covid que vuelan por el mundo

Un grupo de científicos calculó cuánto pesan todas las partículas del coronavirus que circulan actualmente en humanos en todo el mundo. Y el resultado es sorpresivo

Si todas las partículas de SARS-CoV-2 que circulan actualmente en humanos en todo el mundo se reunieran en un solo lugar, pesarían entre el peso de una manzana y el de un niño pequeño, según un nuevo estudio dado a conocer por Science Alert​.

Un grupo de investigadores calculó recientemente que cada individuo infectado transporta entre 10 mil millones y 100 mil millones de partículas individuales de SARS-CoV-2 en el pico de su infección.

Eso sugiere que todos los virus SARS-CoV-2 que actualmente infectan a personas en todo el mundo, que han sido alrededor de 1 millón a 10 millones de infecciones en un momento dado durante el curso de la pandemia, tienen una masa colectiva de entre 100 gramos y 10 kilos.

Sin embargo, pequeño no significa insignificante.

“Tomando una vista desde un contexto histórico más amplio, una bomba atómica tiene menos de 100 kg de material fisible”, dijo el autor principal Ron Milo, profesor del Departamento de Ciencias Vegetales y Ambientales de la Weizmann Institute of Science en Israel, y el coautor principal Ron Sender, un estudiante de doctorado en el laboratorio de Milo, en un correo electrónico a Live Science.

“Y, sin embargo, mira la destrucción que se ha producido”.

De manera similar, “aquí estamos hablando de una masa súper diminuta de virus , y están causando estragos en el mundo”, agregaron.

Algo pequeño pero muy mortal

El virus ha infectado a más de 173 millones de personas y ha matado a más de 3,7 millones, según el panel de control del coronavirus de Johns Hopkins, informa Science Alert.

Para calcular la cantidad de virus que puede portar cada persona infectada, los investigadores utilizaron mediciones previas tomadas de monos rhesus sobre la cantidad de SARS-CoV-2 que portaban durante el pico de infección en varios tejidos que se sabe que son susceptibles al virus, incluso en los pulmones, amígdalas, ganglios linfáticos y el sistema digestivo.

Luego multiplicaron el número de partículas de virus presentes por gramo de tejido en los monos rhesus con la masa de tejidos humanos, para estimar el número de partículas de virus.

Analizar estos números permitió al equipo comprender mejor lo que sucede en el cuerpo durante una infección, como cuántas células se están infectando y cómo se compara la cantidad de partículas de virus producidas en el cuerpo con la rapidez con la que el virus puede evolucionar, informa Science Alert.

Luego calcularon cuántas mutaciones acumularía el virus, en promedio, durante el curso de una infección de una sola persona y también en toda la población.

Descubrieron que durante una infección en un solo huésped, el virus acumulaba alrededor de 0,1 a una mutación en todo su genoma. Dado que hay 4 a 5 días de tiempo entre infecciones, el virus acumularía alrededor de tres mutaciones por mes, lo que es consistente con la tasa de evolución conocida del SARS-CoV-2, escribieron los investigadores.

Algunos tienen millones de partículas

Pero también encontraron una gran variación en el número de partículas virales entre los seres humanos infectados; de hecho, puede diferir entre cinco y seis órdenes de magnitud, lo que significa que algunas personas infectadas pueden tener millones de veces más de estas partículas que otras, informa Science Alert.

“Sabemos que las personas con baja carga viral tienen menos posibilidades de infectar a otras”, dijeron Milo y Sender.

Los hallazgos aparecen en la edición del 3 de junio de la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

Fuente: clarin.com