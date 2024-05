¿ASMR o no? La ciencia detrás del fenómeno sensorial del momento

Las respuestas eufóricas pero relajantes a imágenes suaves y sonidos texturales extravagantes han dado lugar a un fenómeno de bienestar en Internet. Pero, ¿qué es el ASMR y por qué solo algunas personas lo sienten?

En el vídeo se desarrolla un ritual. Una mujer coloca hermosos objetos sobre una mesa, envueltos por una suave luz. De fondo suena una tranquila música de piano. Cuando todo está listo, aparece una segunda mujer. La primera empieza a ofrecerle un masaje relajante, con aceites esenciales y una pequeña herramienta para aliviar tensiones llamada piedra Gua Sha. La acupresión tradicional china completa el tratamiento. Su clienta parece visiblemente relajada, pero no es la única. Aunque estoy mirando una pantalla, una sensación relajante fluye de mi cabeza a mis hombros y siento un profundo bienestar.

He experimentado la misma sensación mientras me trenzaban el pelo de niña, mientras veía cómo moldeaban y golpeaban losas de arcilla, y una vez mientras escuchaba a los cerdos de una pocilga crujir manzanas y zanahorias.

Lo sé, soy un bicho raro solitario. Pero no lo soy. Porque estas “buenas sensaciones” tienen un nombre: ASMR, Autonomous Sensory Meridian Response (Respuesta Sensorial Meridiana Autónoma). Y a juzgar por el sinfín de contenidos relacionados con la ASMR en YouTube (desde situaciones como la anterior, hasta activadores sónicos que van desde dar golpecitos con la punta de los dedos en el corcho, cortar tela y susurrar a un micrófono, hasta pasar las páginas de la revista National Geographic, entre muchas otras cosas), millones de personas más también las sienten.

Ciencia frente a tendencia

Hasta aquí todo lo que está de moda, pero ¿es real el ASMR? Sin duda, para sus seguidores. Pero, ¿qué dice la ciencia? El Dr. Craig Richard es profesor de ciencias biofarmacéuticas en la Universidad Shenandoah de Virginia (Estados Unidos) y experto en ASMR. Richard experimentó por primera vez lo que describe como una “maravillosa sensación de confusión y relajación cerebral” viendo un programa de televisión (Bob Ross-The Joy of Painting) cuando era niño. Quedó tan tan fascinado por el fenómeno que ha creado un recurso en Internet, la Universidad ASMR, y ha escrito un libro sobre el tema, Brain Tingles.

“El ASMR es una sensación profundamente relajante que suele ir acompañada de ligeros y placenteros cosquilleos cerebrales. A menudo se estimula durante momentos de atención positiva y personal por parte de una persona amable o cariñosa que susurra, habla, actúa y se mueve de forma suave”, afirma: “Es probable que alrededor del 10-20% de la población mundial pueda experimentar ASMR”.

Richard y sus colegas realizaron un estudio de escáner cerebral para averiguar qué ocurría a nivel fisiológico cuando se desencadenaba el ASMR: “Demostró que determinadas zonas del cerebro se activan cuando alguien experimenta ASMR. Algunas de estas regiones destacan la probable implicación de la dopamina y la oxitocina”, afirma.

“La oxitocina, también conocida como la ‘hormona del amor’, puede ser fundamental para el ASMR porque los comportamientos que desencadenan la liberación de oxitocina son similares a los comportamientos que desencadenan el ASMR. Además, se sabe que la oxitocina estimula sentimientos de relajación y confort, que son similares a los descritos cuando se experimenta ASMR”.

Aparte de la simple relajación, los beneficios reportados incluyen una reducción de la ansiedad y el insomnio, junto con, como dice Richard beneficios “percibidos” para las personas que sufren de dolor crónico y depresión.

Un estudio difícil

En cuanto a refinar esos beneficios en un entorno clínico, queda trabajo por hacer. “Sólo se han realizado unos pocos estudios sobre las bases neurológicas y fisiológicas del ASMR. Aún estamos en una fase muy temprana en el campo de la investigación, pero el interés y la aceptación están empezando a aumentar”, afirma Giulia Poerio, profesora de psicología de la Universidad inglesa de Essex y defensora de la investigación sobre el ASMR. “Las dificultades prácticas incluyen la capacidad de provocar el ASMR en condiciones de laboratorio, y a menudo las personas dicen experimentar el ASMR con menos intensidad en el laboratorio que en su vida cotidiana. Otros retos son reclutar a personas que no experimenten ASMR [como controles] e identificar a los “verdaderos” respondedores al ASMR”.

Con esto, Poerio se refiere a “los que sienten el hormigueo orientado hacia la cabeza” y, por tanto, tienen una respuesta fisiológica y neurológica al desencadenante. Lo que ocurre exactamente en el interior de un respondedor es objeto de debate, pero los primeros resultados son intrigantes. “En el estudio de resonancia magnética funcional (fMRI), 10 participantes sensibles al ASMR vieron vídeos de ASMR en el escáner. Los periodos de hormigueo se asociaron a una mayor actividad en varias regiones cerebrales relacionadas con el pensamiento autorrelevante, la activación de la recompensa, la excitación emocional y el procesamiento somatosensorial [la capacidad del cuerpo para interpretar una sensación corporal]”, afirma Poerio.

“Aunque estos resultados son preliminares y se basan en un tamaño de muestra pequeño, sugieren que el ASMR es un estado complejo asociado con una mayor activación en regiones neuronales asociadas con la emoción, la empatía y los comportamientos afiliativos”.

En cuanto a las sensaciones fisiológicas, los resultados son menos enigmáticos. “Nuestra propia investigación indica que la respuesta ASMR se caracteriza por cambios fiables en la fisiología”, dice Poerio. “Los individuos sensibles muestran tanto una reducción de la frecuencia cardiaca como un aumento de la respuesta de conductancia cutánea al ver vídeos ASMR en comparación con los participantes de control. Este perfil fisiológico distinto puede poner de relieve la complejidad emocional del ASMR, que es un estado combinado de ‘activación’ y ‘desactivación'”. Esto, dice, hace que el ASMR sea inusual como experiencia placentera tanto “alta” como “baja”, que implica tanto euforia como relajación. “Las reducciones de la frecuencia cardíaca observadas también apoyan las afirmaciones anecdóticas de que ASMR puede ser utilizado para el beneficio emocional, especialmente teniendo en cuenta que estos eran comparables a otras técnicas de reducción del estrés como la atención plena y la musicoterapia.”

ASMR como terapia

Semide Coco, la asmrtista (en jerga ASMR) cuyo vídeo he descrito al principio de este artículo, es una de las muchas que ayudan a otros a disfrutar del ASMR. Ella misma lo experimentó por primera vez cuando jugaba de niña con un peluche de Mickey Mouse. “Imaginé que Mickey tenía una herida abierta y, mientras lo vendaba, sentí una sensación de relajación y hormigueo por todo el cuerpo”, cuenta.

Más tarde, ver vídeos de ASMR la ayudó a sobrellevar el agotamiento, el insomnio crónico y la ansiedad. Sin embargo, fue un encuentro casual con un colega asmrtista lo que la inspiró para empezar su propio canal.

“Mis vídeos se inspiran en mis estudios de naturopatía y me sirven para repasar lo que he aprendido en la facultad. Por ejemplo, si tengo un examen de acupuntura próximamente, puede que haga un vídeo dibujando los meridianos de acupuntura de mi hermana. O quizá grabe una evaluación de pies a cabeza como preparación para mis prácticas de exploración física.

“Por otro lado, he creado muchos vídeos en torno a la activación del “chequeo del cuero cabelludo”, que es mi favorito debido a los gratos recuerdos de mi madre jugando con mi pelo y experimentando ASMR a través de ello. En estos vídeos me gusta añadir elementos de la medicina tradicional china, la sanación espiritual y los masajes, y comentar cualquier consejo sobre salud y crecimiento personal que haya encontrado. En general, trato de incorporar los desencadenantes del ASMR en mis vídeos de una forma que parezca más realista y natural”.

Coco cree que el ASMR ayuda a aportar cercanía e intimidad a las interacciones sociales (para quienes lo experimentan de primera mano), todo lo cual satisface una necesidad en un mundo cada vez más fragmentado, y anima a la gente a ser más consciente en su vida diaria.

“Para experimentar la sensación de ASMR, hay que prestar mucha atención a los sentidos, como la vista, el oído, el tacto, el olfato o el gusto. De este modo puedes vivir plenamente el momento presente”, afirma.

Una respuesta mixta

Sin embargo, no todo el mundo experimenta el ASMR. Cuando intento explicárselo a algunos amigos, me miran sin comprender. Cuando les enseño un vídeo, siento que estoy compartiendo algo ilícito. Pero no hay más reacción que risitas y cejas levantadas. Richard lo achaca a razones biológicas (diferencias en las secuencias genéticas, por ejemplo), experiencias vitales, influencias culturales o incluso mentalidades. Eso, y un malentendido de lo que es exactamente el ASMR.

“A menudo resulta difícil entender la diferencia entre el contenido del ASMR y el ASMR como experiencia emocional. “El contenido ASMR incluye los tipos de estímulos que pueden provocar el ASMR (susurros, golpecitos) en algunas personas, pero no en todas. [Pero] el ASMR como experiencia emocional describe la sensación de hormigueo relajante en respuesta a determinados estímulos”. Como la gente puede ver contenidos ASMR en Internet, a menudo puede asumir que cualquier respuesta emocional (positiva o negativa) es ASMR.

“También suele ser difícil transmitir la idea de que el ASMR como sensación existía antes de YouTube y del contenido ASMR en línea”, añade. “La gente tiende a reportarlo desde la infancia en escenarios interpersonales de la vida real, especialmente los que implican un tacto suave”.

¿Y qué pasa con quienes no soportan activamente ninguno de los desencadenantes? Craig Richard cita un estudio al respecto, publicado en el Journal of Clinical Psychology en 2017, en el que las personas que experimentan estímulos ASMR se sienten molestas, enfadadas o profundamente incómodas.

“Esta respuesta no es ASMR, sino misofonía”, explica Richard, un trastorno en el que las personas tienen reacciones anormalmente fuertes y negativas a los sonidos ordinarios que emiten los humanos. Pero, al menos por ahora, parece que estos enfermos quedan ahogados por los rugidos de aprobación (o más bien suaves susurros) de los conversos.

Louise Pepper, presentadora de radio, es una de ellas. “Cuando trabajaba por turnos, utilizaba el ASMR para dormirme cuando necesitaba una siesta durante el día. Y si me despierto por la noche y mi mente va a mil por hora, lo uso como distracción para relajarme. Lo veo como un pequeño capricho”.

Stephanie Barnes, que trabaja en el ajetreado mundo de las relaciones públicas, lo describe como una “maravilla”. “Me ayuda a centrarme y a despejar mi energía negativa”. En cuanto a la persona que escribe esto, ver ASMR actúa como una especie de meditación, una línea directa a un delicioso estado de trance.

Distracción, placer o salvavidas, dados los tiempos turbulentos en los que vivimos (y gracias al poder de las redes sociales), no es de extrañar que cada vez más personas recurran a esta forma de autocuidado libre y de fácil acceso, aunque la ciencia aún no haya revelado mucho al respecto.

“La respuesta de la comunidad científica y de ASMR ha sido fantástica y estamos trabajando con investigadores de todo el mundo”, dice Giulia Poerio. “Por supuesto, seguirá habiendo un sano escepticismo, necesario en ciencia, pero por eso investigamos”.

“Hay muchas experiencias que no son universales y que ahora son aceptadas por la comunidad científica: la sinestesia, la parálisis del sueño, la afantasía”, añade. “No hace falta tener experiencias de primera mano para aceptarlas como fenómenos genuinos dignos de investigación empírica. Estoy segura de que el ASMR seguirá el mismo camino”.

